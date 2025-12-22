Peste 10.000 de alergători costumați în Moș Crăciun au luat startul la crosul caritabil din Madrid

Crosul organizat în Madrid, în fiecare an în preajma Crăciunului este tot mai popular.

La ediția de anul acesta au participat peste 10 mii de localnici și turiști. Evident, costumați în Moș, ori în ajutoarele bătrânelului.

Organizatorii au anunțat că toate biletele puse în vânzare s-au epuizat rapid. Alergătorii au parcurs un traseu de patru kilometri și jumătate prin centrul Madridului.

Evenimentul, ajuns la ediția cu numărul 14, strânge bani pentru acțiunile Crucii Roșii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













