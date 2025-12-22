Acțiune caritabilă în Iași. Localnicii adună daruri pentru copiii fără posibilități: ”Nu toți suntem atât de norocoși”

22-12-2025 | 07:41
Mos Craciun
PRO TV

Moș Crăciun a pornit cu tramvaiul pe străzile din Iași, pentru o cauză nobilă. Împreună cu ajutoarele sale de nădejde adună daruri de la localnici pentru copiii fără posibilități.

Iulia Ciuhu

Vehiculul cu care bătrânelul circulă a fost decorat special de studenții de la Arte.

Moș Crăciun și-a făcut apariția în centrul Iașiului alături de câțiva spiriduși. Simpaticul bătrânel a împărțit dulcuri și a primit cadouri pentru familiile susținute de organizația Salvați Copiii.

Copil: ”Pentru o fetita de 13 ani si pentru o fetita de 8 ani. M-am gandit ca si cei care nu au parte la fel ca noi de toate dulciurile si toate cadourile sa aiba si ei de Crăciun un dar.”

Tânăr: ”Nu toti suntem atat de norocosi si un copil s-ar bucura foarte mult de un cadou. Am luat niste rechizite pentru o fetiță”.

Moșul are la dispoziție un tramvai de sărbătoare, oferit de compania de transport public din Iași. Vehiculul a fost decorat de 19 studenți ai Universității de Arte.

Nicușor Șerpe, student Universitatea de Arte George Enescu din Iași: ”Este portretul lui Mos Crăciun stilizat și facut intr-un stil foarte grafic și foarte colorat. Pentru că noi am dorit să aducem o pată de culoare Iașului.”

Lavinia Popescu, specialist relații publice CTP: ”Ne dă motivație să facem mai departe evenimente comunitare pentru ca sunt foarte bine primite de ieșeni și nouă ne umple inima să vedem zâmbetele lor.”

Și luni, 22 decembrie, tramvaiul se va plimba prin oraș după ajutoare.

Silviu Teodor-Stanciu, coordonator proiect: ”Va călători cu popasuri in ronduri de tramvai, în cadrul campaniei sociale pe care o organizam, bucurie în cutie, să umplem sania lui Moș Crăciun”.

La final, Moșul cel blând a ținut să transmită un mesaj: ”Scrieți repede scrisorile, trimiteți-le pe adresa lui Mos Craciun, nu mâncați chiar tot din farfurie, rugați-vă la Doamne Doamne și din când în când mai faceți și câte o poznă. Un copil care nu face o poznă cu siguranță că are febră.”

