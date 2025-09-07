Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”

Trei mari federații sindicale din învățământ vor organiza luni, 9 septembrie 2024, un miting în Piața Victoriei urmat de un marș până la Palatul Cotroceni, protestând față de Legea 141/2025 și cerând demisia ministrului Educației.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET" și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER" au anunțat duminică organizarea unei acțiuni de protest chiar în prima zi de școală. Demersul vizează exprimarea nemulțumirii profunde a personalului din educație față de politicile guvernamentale actuale.

Revendicări și mesaj dur către ministru

Sindicatele adresează un mesaj tranșant ministrului Educației, Daniel David: „Domnule ministru, recunoașteți public că ați generat haos în învățământ și prezentați-vă demisia de onoare!" transmite news.ro.

Reprezentanții sindicatelor critică dur impactul legii de reformă din domeniu decisă de cabinetul Bolojan, susținând că „această acțiune de protest este expresia nemulțumirii profunde a personalului din educație față de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025".

Federațiile reproșează ministrului lipsa de consultare în procesul de reformă: „Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat și când a gândit aceste „reforme"? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învață în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificați fără loc de muncă, ce au dus la dispariția a sute de unități de învățământ?"

Programul detaliat al protestului

Acțiunea de protest va avea următorul program:

10.00 – 11.00: Adunarea participanților în Piața Victoriei

11.00 – 12.00: Pichetarea Guvernului României

12.00 – 13.30: Marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni

13.30 – 14.30: Pichetarea Palatului Cotroceni

14.30 – 16.00: Defluirea participanților

Scuze publice pentru inconveniente

Sindicaliștii se adresează cetățenilor cu un mesaj de scuze anticipate: „Pe această cale, ne cerem scuze public tuturor cetățenilor care vor fi afectați de blocajele rutiere generate de marșul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluție, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog și după mai bine de cinci săptămâni de pichetări ale Ministerului Educației și Cercetării și ale Guvernului României."

Refuzul instrumentalizării politice

Într-o poziție fermă, sindicatele resping orice tentativă de capturare politică a protestului. „Nu dorim și nu vom permite ca protestul legitim al angajaților din învățământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură", declară reprezentanții federațiilor.

Aceștia solicită explicit asociațiilor civice și formațiunilor politice să nu se alăture demersului, subliniind că „acțiunea noastră este un demers strict profesional, care vizează exclusiv drepturile salariaților din învățământ și interesul sistemului educațional".

Apel către părinți și elevi

Sindicatele fac un apel direct către părinți și elevi pentru susținere, justificând decizia de a boicota prima zi de școală: „Nu în ultimul rând, rugăm părinții și elevii să înțeleagă importanța luptei noastre și să ne susțină, întrucât este în joc și viitorul tinerelor generații care se formează și se vor forma în sistemul educațional."

Mesajul se încheie cu o asumare clară a responsabilităților: „Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ȚĂRI."

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













