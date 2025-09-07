Sindicatele din Educaţie boicotează începutul de an şcolar. Marș de protest în Capitală, în prima zi de școală

Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret' şi Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater', în semn de revoltă faţă de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educaţional ce provoacă în învăţământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, organizează în data de 8 septembrie 2025 pichetarea sediului Guvernului României, urmată de un marş de protest până la Palatul Cotroceni", au anunţat sindicaliştii într-un comunicat transmis presei.

Ei susţin că acţiunile celor trei federaţii sindicale urmăresc să atragă atenţia asupra obligativităţii soluţionării problemelor cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi asupra faptului că salariaţii din educaţie resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învăţământ, dar, în primul rând, asupra beneficiarilor educaţiei.

"Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim", se arată în comunicat.

Potrivit sindicaliştilor, măsurile de "eficientizare" aplicate în domeniul învăţământului prin Legea 141/2025 vor avea "un cost mult mai mare" pe termen mediu şi lung, afectând direct calitatea educaţiei, statutul profesional şi social al angajaţilor din învăţământ, precum şi viitorul beneficiarilor primari.

"Protestul nostru este un protest pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învăţământul şi cercetarea din România să fie în continuare subfinanţate şi desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanţi că cheltuielile pentru educaţie sunt o investiţie, nu un cost. (...) Vă rugăm să înţelegeţi importanţa luptei noastre şi să ne fiţi alături, întrucât este în joc şi viitorul vostru, al tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeaşi însemnătate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală", au transmis sindicaliştii.

Sindicatele susţin că "noua legislaţie, adoptată fără o consultare reală şi fără un studiu de impact serios, a generat o serie de probleme".

"Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori - toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite. (...) Mesajul nostru este unul clar: lupta federaţiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă, este o luptă pentru un sistem de învăţământ sănătos, predictibil şi finanţat corespunzător, un sistem în care fiecare dintre noi - profesor, director, inspector - să îşi poată desfăşura activitatea cu profesionalism şi demnitate. Suntem convinşi că măsura creşterii obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori înseamnă un efort mult mai mare din partea celor care ocupă aceste funcţii şi se impune să luptăm împreună şi pentru abrogarea acestei măsuri anti-educaţie", au mai transmis organizaţiile sindicale.

Sindicatul salariaţilor din Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" a anunţat că este solidar cu profesorii, elevii, studenţii şi părinţii care protestează, începând cu luna iulie, împotriva Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precizând că pe 8 septembrie se alătură protestului organizat de sindicatele din educaţie, susţinându-le revendicările şi retragerea de "urgenţă a măsurilor de austeritate în educaţie".

Sindicatul afirmă într-un comunicat că începând cu luna septembrie intră în grevă japoneză, prin purtarea zilnică a unei banderole albe în timpul orelor de serviciu.

"Pentru o educaţie de calitate, pentru susţinerea unui nivel de finanţare care să nu fie sub media europeană, pentru accesul tuturor copiilor la sistemul educaţional, pentru recâştigarea demnităţii statutului profesional al cadrelor didactice, ne alăturăm protestelor actuale şi suntem solidari cu revendicările din mediul preuniversitar şi cu cele ale studenţilor şi studentelor din întreaga ţară", afirmă sindicaliştii.

Situația în țară

Inspectorul şcolar general al judeţului Neamţ, Ionuţ-Liviu Ciocoiu, a declarat, joi, că nu are informaţii despre şcoli care nu i-ar primi luni pe copii pentru a boicota astfel începerea noului an şcolar.

Potrivit acestuia, în fiecare unitate de învăţământ există cel puţin un reprezentant al sindicatului din domeniu care, dacă ar fi fost grevă, ar fi înştiinţat conducerea şcolii, iar directorii, la rândul lor, ar fi informat inspectoratul.

"Din informaţiile pe care le am, nu ştiu ca luni să fie vreo şcoală care nu primeşte copiii. Că nu vor fi festivităţi, este posibil, dar copiii vor fi primiţi la şcoală şi vor fi preluaţi de diriginţi sau învăţători şi vor merge în sala de clasă", a declarat inspectorul şcolar general al judeţului Neamţ.



Preşedintele Sindicatului "Şcoala Prahovei", Ionuţ Duţă, a declarat că profesorii, învăţătorii, educatoarele nu vor asista la festivităţile de deschidere a noului an, ci vor merge în clasă cu elevii.

"Pentru data de 8 septembrie, noi nu am făcut referendum pentru intrarea în grevă. Am făcut un referendum pentru boicotarea începerii anului şcolar. (...) Profesorii, învăţătorii, educatoarele se vor prezenta la şcoală, pentru că nu putem dezamăgi părinţii şi copilaşii (...), dar nu vom asista în curtea şcolii la deschiderea anului şcolar cu declaraţii sforăitoare ale politicienilor, ale primarului, poliţistului, preotului şi aşa mai departe, care spun cuvinte goale şi ţin copiii câte o oră - două să îi bată soarele în cap şi îi pun să şi aplaude", a afirmat Duţă.



În Maramureş, noul an şcolar va debuta în condiţii normale, însă festivităţile de deschidere a cursurilor vor fi boicotate, potrivit unui comunicat de presă al Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş.

Conform sursei citate, şcoala va începe în mod normal, profesorii se vor prezenta la clase, vor semna condica, diriginţii îşi vor primi elevii, iar activităţile educative se vor desfăşura conform programului. Forma de protest vizează strict neparticiparea la discursurile politicienilor, ca reacţie la măsurile de austeritate 'care afectează grav educaţia'. Cadrele didactice vor purta ecusoane cu mesajul 'Protest', pentru a transmite public nemulţumirea şi solidaritatea lor.

"Sistemul educaţional traversează cea mai grea perioadă din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri, adoptate fără studiu de impact, fără consultare şi cu acordul unanim al partidelor care susţin actualul guvern, nu fac altceva decât să arunce învăţământul românesc cu 15-20 de ani în urmă. Într-o ţară normală, educaţia trebuie protejată, mai ales în perioade de austeritate!', a declarat preşedintele SLI Maramureş, profesor Ioana Petreuş.

Sindicaliştii spun că demersul profesorilor se bucură de sprijinul asociaţiilor elevilor, părinţilor şi studenţilor, care înţeleg gravitatea situaţiei şi susţin protestul cadrelor didactice.



Noul an şcolar începe, luni, în toate unităţile de învăţământ din judeţul Covasna, însă festivităţile de deschidere vor fi, în unele cazuri, restrânse sau chiar anulate, în semn de protest faţă de măsurile recente adoptate la nivel guvernamental.

Inspectorul şcolar general Kiss Imre a declarat vineri că, indiferent de forma aleasă, toţi elevii vor fi primiţi în şcoli.

"În prima zi de şcoală, în fiecare unitate de învăţământ vor fi primiţi elevii. Cred că este dreptul lor de a fi primiţi şi vor fi. Deci, nu o să fie problemă. Am văzut că vor fi organizate şi festivităţi în multe unităţi de învăţământ (...) Sunt şi situaţii fără festivitate, dar copiii, mai ales cei mici, sunt primiţi să intre în clase. Deci, prima zi de şcoală trebuie să fie prima zi de şcoală, dincolo de toate acţiunile organizate de către colegii noştri de la sindicat, pe care le respectăm, bineînţeles, pentru că tot ce s-a implementat prin măsurile stabilite de lege ne afectează pe toţi, foarte mult pe directori, dar pe noi, inspectorii, cel mai mult (...). Va fi destul de greu să ne descurcăm. Va fi o provocare", a afirmat prof. Kiss Imre.

La Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" din Sfântu Gheorghe, cea mai mare unitate de învăţământ cu predare în limba română din municipiu, festivitatea de deschidere a anului şcolar va avea loc de la ora 10:00, în curtea instituţiei. Directoarea colegiului, Luminiţa Costea, a declarat că va fi o "festivitate cu circuit închis".

Pe de altă parte, conducerea Şcolii de Arte "Plugor Sandor" din Sfântu Gheorghe a anunţat pe Facebook că nu va organiza festivitatea de deschidere a anului şcolar.



În judeţul Tulcea, cadrele didactice vor decide dacă se vor prezenta sau nu la catedre pe data de 8 septembrie, în prima zi a noului an şcolar, atunci când la nivel naţional au fost anunţate proteste.

Potrivit preşedintelui filialei teritoriale a Sindicatului din Învăţământul Preuniversitar, Mihai Roma, circa 30 de cadre didactice din judeţ vor participa luni la protestul anunţat în Bucureşti.



Toate şcolile din judeţul Satu Mare îşi vor deschide porţile luni, însă majoritatea lor nu vor organiza festivităţile specifice, a anunţat inspectorul şcolar general, Ruxandra Chivulescu.

"Nu va exista nicio unitate de învăţământ care să nu îşi deschidă larg porţile pentru a primi elevii. Există la nivelul judeţului Satu Mare chiar 67 de unităţi de învăţământ în care nu se va boicota ziua de 8 septembrie şi se vor desfăşura chiar şi festivităţi de deschidere. În toate celelalte unităţi de învăţământ, lucrurile vor decurge după un program normal, copiii vor fi primiţi în sălile de clase, vor primi manuale, se vor desfăşura activităţi specifice orei de dirigenţie, probabil, în prima zi. Copiii din clasa pregătitoare vor intra pentru prima dată în şcoli, îşi vor cunoaşte învăţătoarea, acolo probabil, în funcţie de specificul şcolii, vor merge şi părinţii", a declarat Ruxandra Chivulescu în cadrul unei conferinţe de presă.

Ea a subliniat că profesorii sunt liberi să aleagă cum organizează începerea anului şcolar atât timp cât nu este afectat procesul educaţional.

"Într-adevăr, o parte din şcolile din judeţ a ales această formă de protest, cu care noi nu avem nicio problemă. Sunt liberi să facă acest lucru, atât timp cât nu este afectat procesul, copiii sunt primiţi în sălile de clasă", a spus inspectorul şcolar general.



Inspectorul şcolar general al judeţului Mureş, Paula-Maria Dărăban, a declarat că nicio unitate de învăţământ din cele 606, câte sunt prevăzute în structura reţelei şcolare pentru anul 2025-2026, nu a notificat faptul că nu ar începe şcoala în data de 8 septembrie.

"Noi am pus un sondaj pe grupul cu directori şi, deocamdată, din răspunsurile primite avem şcoli care vor desfăşura festivitatea de deschidere, luni dimineaţă, alte şcoli primesc copiii direct în clase şi mai avem situaţii în care directorul face festivitatea de premiere, iar profesorii aşteaptă copiii în şcoală. Mai avem o situaţie, la Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureş, care va avea festivitatea de deschidere în incinta Bisericii Romano-Catolice. Dar toată lumea începe luni şcoala. Dacă vreuna dintre unităţile de învăţământ nu ar începe anul şcolar, ar trebui să notifice, pentru că pe structura anului şcolar, conform calendarului, anul şcolar începe luni, 8 septembrie. Până acum nu avem nicio notificare, nicio adresă oficială conform căreia să avem şcoli în judeţul Mureş care nu încep luni şcoala", a declarat Paula-Maria Dărăban.



Membrii Sindicatului din Învăţământul Preuniversitar (SIP) Buzău au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, pe modelul magistraţilor, în sensul în care cadrele didactice vor merge la clase, dar nu vor desfăşura ore.

Potrivit SIP, în prima zi de şcoală nu se vor organiza festivităţi iar o parte dintre sindicalişti se vor deplasa la Bucureşti, pentru un marş de protest.

"Un lucru este cert: şcolile încep, dar în condiţii anormale, în sensul în care în prima zi de şcoală va fi un boicot general, iar la Bucureşti va fi organizat acel miting, cu marş de protest. Noi, cei din Buzău, o să mergem cu 250 de membri de sindicat. Propunerea este de a nu face ore, adică procesul instructiv-educativ se blochează, după modelul magistraţilor. Dacă magistraţii nu păţesc nimic şi îşi iau salariul fără să muncească, aşa vom face şi noi, ni-l luăm fără să muncim. Nu vor fi festivităţi organizate, nu vor fi acceptate oficialităţile, nu va fi acea zi obişnuită de începere de an şcolar", a declarat liderul SIP Buzău, Ion Dobre.

Sindicaliştii atrag atenţia că măsurile Guvernului vor afecta procesul educaţional, în situaţia în care mai mulţi angajaţi îşi vor pierde locurile de muncă.

"Este un dezastru ceea ce se întâmplă. Dacă arunci 40.000 de şomeri, mai vin vreo 17.000 din învăţământ, pentru că sunt foarte mulţi colegi care nu se mai regăsesc, au vechime, au gradele didactice, dar nu mai pot participa la etape pentru că nu mai sunt locuri. Au dat 7-10 ani titularizare, au luat note peste 7 o parte dintre ei şi acum nu mai sunt consideraţi titulari, ei sunt suplinitori, dar sunt oamenii şcolii. Un exemplu: peste 60 de educatoare care au luat note peste 8 au rămas pe dinafară", a precizat Ion Dobre.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













