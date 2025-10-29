Mii de credincioși au stat ore la rând ca să vadă interiorul Catedralei Naționale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume

A fost încă o noapte de rugăciune la Catedrala Națională, unde oamenii vin în număr mare să vadă interiorul celei mai mari biserici ortodoxe din lume.

Credincioșii au stat și șase ore la rând ca să se închine în altarul deschis în mod excepțional după sfințirea picturii din weekend.

Îmbrăcați bine, oamenii au așteptat răbdători ca să ajungă în Catedrala Națională. Acolo se pot închina sfintei mese din altar, dar și la moaștele Sfântului Andrei.

Tânără: „Suntem de la 16 aici. Am venit cu colegele de la facultate din credință. Așa am simțit, pentru liniște în primul rând și mă simt mai aproape de Dumnezeu.”

Și mulți copii au stat alături de părinți la rând.

Copil: „Din curiozitate, merg doar de Paște.”

Porțile construcției impunătoare sunt deschise zi și noapte până vineri, 31 octombrie.

