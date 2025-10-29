Mii de credincioși au stat ore la rând ca să vadă interiorul Catedralei Naționale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Stiri actuale
29-10-2025 | 08:38
×
Codul embed a fost copiat

A fost încă o noapte de rugăciune la Catedrala Națională, unde oamenii vin în număr mare să vadă interiorul celei mai mari biserici ortodoxe din lume.

autor
Alexia Banu

Credincioșii au stat și șase ore la rând ca să se închine în altarul deschis în mod excepțional după sfințirea picturii din weekend.

Îmbrăcați bine, oamenii au așteptat răbdători ca să ajungă în Catedrala Națională. Acolo se pot închina sfintei mese din altar, dar și la moaștele Sfântului Andrei.

Tânără: „Suntem de la 16 aici. Am venit cu colegele de la facultate din credință. Așa am simțit, pentru liniște în primul rând și mă simt mai aproape de Dumnezeu.”

Și mulți copii au stat alături de părinți la rând.

Citește și
cerere in casatorie catedrala nationala
Cerere în căsătorie la Catedrala Națională. Credincioșii vin cu emoție să se închine: ”Să aducem puțin din dragostea noastră”

Copil: „Din curiozitate, merg doar de Paște.”

Porțile construcției impunătoare sunt deschise zi și noapte până vineri, 31 octombrie.

Facturile la energie l-au speriat și pe șeful ANRE, cu 15.000 de euro lunar. Și-a schimbat furnizorul să plătească mai puțin

Sursa: Pro TV

Etichete: cozi, credinciosi, catedrala nationala,

Dată publicare: 29-10-2025 08:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Ce spun ungurii despre Catedrala Națională din București. Cum este prezentată cea mai mare biserică ortodoxă din lume
Stiri actuale
Ce spun ungurii despre Catedrala Națională din București. Cum este prezentată cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Catedrala Națională, a fost inaugurată, duminică, în București, iar evenimentul a fost relatat și de presa maghiară.

Cerere în căsătorie la Catedrala Națională. Credincioșii vin cu emoție să se închine: ”Să aducem puțin din dragostea noastră”
Stiri Sociale
Cerere în căsătorie la Catedrala Națională. Credincioșii vin cu emoție să se închine: ”Să aducem puțin din dragostea noastră”

A fost a doua noapte de pelerinaj la Catedrala Națională. Mii de credincioși au stat și 8 ore la rând, în frig, convinși că merită fiecare clipă de așteptare.

 

Obiceiul unic în ortodoxie care a avut loc la sfințirea Catedralei Naționale. Enoriașii au intrat în „inima bisericii”
Stiri actuale
Obiceiul unic în ortodoxie care a avut loc la sfințirea Catedralei Naționale. Enoriașii au intrat în „inima bisericii”

După ceremonia extraordinară de sfințire a picturii, Catedrala Națională are porțile deschise pentru oameni, zi și noapte, până vineri.

Recomandări
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
Stiri actuale
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28