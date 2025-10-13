Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat, luni, definitiv, pe fostul ministru al Tineretului și al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție.

Acesta a fost dat în vileag de omul de afaceri Dorin Cocoș, fostul șoț al Elenei Udrea. Bănicioiu fusese acuzat de procurorii DNA că ar fi primit mită, de aproximativ 800.000 de euro pentru a-i asigura milionarului protecție politică și pentru a-i ajuta firmele în afacerile cu spitale de stat.

Nicolae Bănicioiu a fost trimis în judecată la sfârșitul anului 2021 pentru complicitate la luare de mită și trafic de influență. Direcția Națională Anticorupție susținea că între 2012 și 2018, fostul ministru al Tineretului, ulterior ministru al Sănătății ar fi primit șpăgi de 800.000 de euro, sub forma unor dividende. În schimb - afirmau procurorii anticorupție - firmele controlate de Dorin Cocoș ar fi avut parte de numiri preferențiale la conducerea mai multor spitale din Capitală cu care omul de afaceri avea contracte de livrare de bunuri de uz medical.

După mai puțin de patru ani de la debutul procesului, Bănicioiu a fost găsit nevinovat pentru ambele capete de acuzare.

Corespondent Știrile PRO TV: „În primă instanță, fostul ministru social democrat a fost achitat de un alt complet al Înaltei curți de Casație doar pentru una dintre acuzații, cea de complicitate la luare de mită. Pentru cealaltă, cea de trafic de influență, judecătorii au stabilit că intervenise prescripția. Dar chiar și așa dispuneau atunci confiscarea de la Bănicioiu a unor presupuse șpăgi de peste 1.300.000 de lei”.

Cum sentința a fost atacată și de apărare, și de acuzare, scandalul de corupție a fost tranșat de Completul de 5 judecători care a respins definitiv acuzațiile îndreptate împotriva fostului demnitar.

Nicolae Bănicioiu era ministru al Sănătății în perioada tragediei de la Colectiv și atunci a declarat public că statul român "nu are nevoie de nimic" în ceea ce-i privește pe răniții din club și că "medicii noștri pot gestiona situația".

