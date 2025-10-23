Ce s-ar fi întâmplat cu cei doi tineri găsiți morți în mașină. „Fata era cu capul căzut pe geam”

23-10-2025 | 17:13
Moartea înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și iubitul ei, cu un an mai mare, este anchetată de polițiștii din Harghita. Trupurile neînsuflețite au fost găsite într-o mașină, pe un drum forestier, în apropierea lacului Frumoasa.

Daniel Moldovan,  Electra Ghiza

Principala ipoteză este crimă, urmată de sinucidere.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Bianka și Toni locuiau împreună, în comuna Ghimeș și au plecat de acasă fără nicio explicație, duminică la ora 23:35. Mama fetei a descoperit absența lor abia marți și a anunțat Poliția, apoi a pornit căutări pe cont propriu, ajutată de familie și de vecini.

Attila László, fratele fetei decedate: „Telefoanele erau oprite, nu suna deloc, internetul nu îl aveau pornit, mesajele nu le primeau.”

Descoperirea macabră de lângă lacul Frumoasa

Miercuri seară, mașina băiatului a fost găsită pe un drum forestier, într-o zonă izolată, aproape de lacul Frumoasa. Înăuntru erau morți cei doi îndrăgostiți.

Martor: „Fata era cu capul căzut pe geam, iar băiatul stătea în poziție de șezut, la volan.”

Trupurile erau deja rigide, semn că fata și iubitul ei muriseră de mai multă vreme.

Blanca Péter, SAJ Miercurea Ciuc: „Plăgi împușcate, o victimă în cap, cealaltă victimă în piept. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei.”

Maria Plumbu, purtător de cuvânt IPJ Harghita: „În autoturism a fost identificat un dispozitiv de asomare care nu este supus autorizării sau notificării.”

Ipoteze și ancheta polițiștilor

Asomatorul e folosit de regulă pentru sacrificarea animalelor în abatoare. Anchetatorii au căutat și prin iarbă, în jurul mașinii, în căutare de noi indicii. Nu exclud posibilitatea ca, la locul tragicei întâmplări, să se fi aflat și alte persoane.

Toma Băcilă, vecin: „Erau copii minunați, n-aveau dușmani. Nu știu, habar n-am, ce s-a întâmplat nu știu.”

Între timp, familiile victimelor caută explicații. Tinerii urmau să plece mâine în Olanda, unde voiau să lucreze pentru o vreme. Prin sat s-a zvonit că mama fetei nu era de acord cu această intenție, însă familia nu susține această variantă. Și nici că între ei ar fi izbucnit vreo ceartă.

Attila László, fratele fetei decedate: „Nu cred că au avut nicio dispută, erau f. liniștiți amândoi, foarte la locul lor, nu aveau treabă cu nimeni. Ea nu visa la o nuntă sau la copii, vroiau doar să fie ei doi.”

Cei care l-au cunoscut pe băiat spun că era iute la mânie.

Constanța Furdu, vecină a tânărului decedat: „Ceva psihic, nu știu, eu ca femeie cred că de mititel erau ceva probleme cu el, că se enerva din nimica toată.”

La ultimele evenimente de familie, printre care și o nuntă, cei doi păreau că se înțeleg foarte bine.

Mihaela Covaci, mătușa băiatului: „Au fost veseli amândoi, am râs, am glumit la nuntă. Nu putem să ne dăm seama, nu știm ce s-a întâmplat.”

Anchetatorii au preluat telefoanele celor doi și le vor verifica, în încercarea de a elucida misterul. Trupurile au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală, pentru necropsie și analize toxicologice.

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

