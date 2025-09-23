Execuții publice în Gaza. Trei palestinieni acuzați că au colaborat cu israelienii, împușcați de Hamas

Stiri externe
23-09-2025 | 07:13
gaza, orasul gaza
Getty

Au apărut imagini video care arată execuţiile publice a trei bărbaţi acuzaţi că ar fi colaboratori ai Israelului în oraşul Gaza, potrivit BBC.

autor
Adrian Popovici

BBC a verificat că locul execuţiilor a fost o stradă din faţa spitalului Shifa din centrul oraşului, care se află în centrul unei ofensive terestre majore a Israelului. Imaginile video difuzate duminică seara arată cel puţin cinci bărbaţi înarmaţi şi mascaţi, trei palestinieni cu ochii legaţi, îngenuncheaţi pe pământ, şi o mulţime numeroasă. Se aude unul dintre bărbaţii înarmaţi spunând: „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toţi colaboratorii”.

Se aud urale înainte ca cei trei bărbaţi să fie împinşi la pământ şi împuşcaţi de mai multe ori în ceafă. Mulţimea laudă apoi aripa armată a Hamas, Brigăzile Qassam.

Un oficial palestinian din cadrul guvernului din Gaza condus de Hamas a declarat pentru Reuters că execuţiile au fost efectuate de „Camera de operaţiuni comune a rezistenţei palestiniene”. Acesta este un caz rar în care o execuţie publică în Gaza a fost filmată.

Au existat rapoarte anterioare privind utilizarea violenţei de către Hamas împotriva celor care se opun. În mai, grupuri conduse de Hamas ar fi executat patru palestinieni pentru jefuirea camioanelor cu ajutoare.

Citește și
benjamin netanyahu
Netanyahu afirmă, înainte de a-l primi pe Marco Rubio, că „eliminarea” liderilor Hamas din Qatar ar pune capăt războiului

Trei palestinieni acuzați că au colaborat cu israelienii, împușcați de Hamas

În imaginile de duminică, un bărbat înarmat îl identifică pe Yasser Abu Shabab ca fiind un „colaborator important” pe care vor să-l ucidă. Abu Shabab este figura principală a unui clan care, potrivit unor rapoarte, a fost înarmat de guvernul israelian. Acesta a operat în Rafah, într-o zonă aflată sub controlul militar israelian. Grupul s-a prezentat ca o forţă de opoziţie faţă de Hamas.

În iulie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul înarma clanuri din Gaza care, potrivit lui, se opuneau Hamasului.

Cu toate acestea, Yasser Abu Shabab a postat online că „respinge categoric” afirmaţia că Israelul ar fi furnizat arme grupului său.

În aceeaşi lună, un ofiţer superior din forţele de securitate ale Hamas a declarat pentru BBC că grupul armat palestinian a pierdut o mare parte din controlul asupra Fâşiei Gaza şi că clanurile armate umplu acest vid. Grupul armat al lui Abu Shabab a făcut publicitate pentru recrutarea de noi membri pe reţelele de socializare, potrivit Reuters.

Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va apăra România sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sursa: News.ro

Etichete: hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 23-09-2025 07:13

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Raport al Comisiei de anchetă a Națiunilor Unite: Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza
Stiri externe
Raport al Comisiei de anchetă a Națiunilor Unite: Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza

Un nou raport afirmă că există motive rezonabile pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte de genocid definite de dreptul internațional au fost comise de la începutul războiului cu Hamas în 2023.

Netanyahu afirmă, înainte de a-l primi pe Marco Rubio, că „eliminarea” liderilor Hamas din Qatar ar pune capăt războiului
Stiri externe
Netanyahu afirmă, înainte de a-l primi pe Marco Rubio, că „eliminarea” liderilor Hamas din Qatar ar pune capăt războiului

Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că eliminarea liderilor Hamas ar pune capăt războiului din Gaza, comentariul intervenind după recentele atacuri aeriene israeliene din Qatar, care au stârnit nemulţumire chiar şi la Washington.

 

Familiile ostaticilor israelieni: „Benjamin Netanyahu este singurul obstacol care împiedică întoarcerea lor”
Stiri externe
Familiile ostaticilor israelieni: „Benjamin Netanyahu este singurul obstacol care împiedică întoarcerea lor”

Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace, relatează BBC.

Recomandări
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Stiri externe
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, e de părere că ”e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO”. El afirmă că înţelege temerile unora dintre români cu privire la război, însă dă asigurări că ”România e o ţară sigură”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Septembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28