Urșii „habituați” ar putea fi împușcați fără aprobare iar „selfie-ul cu ursul” ar putea aduce amenzi record - Proiect

Ministerul Mediului propune împușcarea directă a ușilor care intră în localități, dar și amenzi usturătoare de până la 30 mii de lei pentru cei care opresc și le dau de mâncare pentru a-i fotografia ori filma.

Modificările - spun autoritățile sunt necesare - pentru că măsurile luate până acum nu şi-ar fi dovedit eficientă şi tot mai mulți urși coboară în mijlocul comunităților.

Proiectul este deocamdată în dezbatere publică.

Potrivit proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, urșii „care amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor” vor putea fi împuşcaţi, fără să fie nevoie de o aprobare de la vreo autoritate.

Există însă câteva condiții: animalul trebuie să aibă mai mult de un an, să fi intrat într-o localitate și să fie declarat „habituat” - adică să fie un exemplar care nu se mai sperie de oameni.

Reprezentanții organizațiilor pentru protecția animalelor susțin că - în același timp - țara noastră ar trebui să ia măsuri ca să elimine sursele de hrană care atrag sălbăticiunile.



Remus Papp, Reprezentant al WWF România: „Trebuie să monitorizăm mult mai atent exemplarele astea problematice. Recoltarea lor poate să rezolve temporar soluția, dar fără a securiza zonele de colectare a deșeurilor cu pubele anti-urs. Comparativ cu alte țari unde nu mai există această problemă a habituării, noi suntem departe”.

În proiectul de lege este prevăzută și o creștere a amenzilor - de până la 30 de mii de lei - pentru cei care hrănesc urșii ori se aproprie la mai puțin de 50 de metri de aceștia.

Amenzile ar urma să fie date automat de un sistem de camere de supraveghere care vor identifica numerele de înmatriculare ale mașinilor turiștilor.



Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: „Sunt anumite zone, de exemplu Transfăgărășan, unde putem să avem puncte-cheie unde să fie puse deja camere și amenzile să fie date automat. Aici este o discuție de avut cu MAI, cu care noi am încercat de-a lungul timpului să găsim soluții, inclusiv pentru zonele unde știm deja că sunt urși habituați pentru a aplica aceste amenzi”.

Eficiența unei astfel de măsuri este pusă la îndoială de unii dintre primarii localităților unde urșii crează probleme.



Gheorghe Stoican, Primarul Localității Arefu: „Ăla se duce în instanță. Ce probă ai tu că a fost el la volan?! Asta e frecție la picioare de lemne”.



Potrivit Ministerului Mediului, la ultimul recensământ, în România erau între 10 mii și 12.770 de urși. În cartierul Nouă din Brașov, mai multe exemplare au fost filmate recent în apropierea caselor. La fel și în Corunca - județul Mureș.

În proiectul de lege se precizează că împuşcarea urșilor este ultima soluție. În prima fază trebuie să se încerce alungarea sau mutarea lor.

