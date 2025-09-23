Urșii „habituați” ar putea fi împușcați fără aprobare iar „selfie-ul cu ursul” ar putea aduce amenzi record - Proiect

Stiri actuale
23-09-2025 | 19:25
×
Codul embed a fost copiat

Ministerul Mediului propune împușcarea directă a ușilor care intră în localități, dar și amenzi usturătoare de până la 30 mii de lei pentru cei care opresc și le dau de mâncare pentru a-i fotografia ori filma.

autor
Alexandra Clej,  Bereczki Reka,  Ciprian Pârvu

Modificările - spun autoritățile sunt necesare - pentru că măsurile luate până acum nu şi-ar fi dovedit eficientă şi tot mai mulți urși coboară în mijlocul comunităților.

Proiectul este deocamdată în dezbatere publică.

Potrivit proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, urșii „care amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor” vor putea fi împuşcaţi, fără să fie nevoie de o aprobare de la vreo autoritate.

Există însă câteva condiții: animalul trebuie să aibă mai mult de un an, să fi intrat într-o localitate și să fie declarat „habituat” - adică să fie un exemplar care nu se mai sperie de oameni.

Citește și
medicinisti
1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară

Reprezentanții organizațiilor pentru protecția animalelor susțin că - în același timp - țara noastră ar trebui să ia măsuri ca să elimine sursele de hrană care atrag sălbăticiunile.

Remus Papp, Reprezentant al WWF România: „Trebuie să monitorizăm mult mai atent exemplarele astea problematice. Recoltarea lor poate să rezolve temporar soluția, dar fără a securiza zonele de colectare a deșeurilor cu pubele anti-urs. Comparativ cu alte țari unde nu mai există această problemă a habituării, noi suntem departe”.

În proiectul de lege este prevăzută și o creștere a amenzilor - de până la 30 de mii de lei - pentru cei care hrănesc urșii ori se aproprie la mai puțin de 50 de metri de aceștia.

Amenzile ar urma să fie date automat de un sistem de camere de supraveghere care vor identifica numerele de înmatriculare ale mașinilor turiștilor.

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: „Sunt anumite zone, de exemplu Transfăgărășan, unde putem să avem puncte-cheie unde să fie puse deja camere și amenzile să fie date automat. Aici este o discuție de avut cu MAI, cu care noi am încercat de-a lungul timpului să găsim soluții, inclusiv pentru zonele unde știm deja că sunt urși habituați pentru a aplica aceste amenzi”.

Eficiența unei astfel de măsuri este pusă la îndoială de unii dintre primarii localităților unde urșii crează probleme.

Gheorghe Stoican, Primarul Localității Arefu: „Ăla se duce în instanță. Ce probă ai tu că a fost el la volan?! Asta e frecție la picioare de lemne”.

Potrivit Ministerului Mediului, la ultimul recensământ, în România erau între 10 mii și 12.770 de urși. În cartierul Nouă din Brașov, mai multe exemplare au fost filmate recent în apropierea caselor. La fel și în Corunca - județul Mureș.

În proiectul de lege se precizează că împuşcarea urșilor este ultima soluție. În prima fază trebuie să se încerce alungarea sau mutarea lor.

Sursa: Pro TV

Etichete: ursi, amenzi, impuscare,

Dată publicare: 23-09-2025 19:22

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară
Stiri actuale
1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară

Au fost lacrimi de bucurie, marți, pe Arena Națională. Cei 1.400 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au sărbătorit alături de prieteni și de familie.

Catedrala Mântuirii Neamului, aproape finalizată: icoane, vitralii și adăposturi antiatomice la nivelul minus 16
Stiri actuale
Catedrala Mântuirii Neamului, aproape finalizată: icoane, vitralii și adăposturi antiatomice la nivelul minus 16

Catedrala Mântuirii Neamului este gata să-i primească pe toți cei care vor să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume.

Femeie blocată într-un apartament în flăcări, salvată de polițiști în București. Video cu operațiunea
Stiri actuale
Femeie blocată într-un apartament în flăcări, salvată de polițiști în București. Video cu operațiunea

Intervenție neobișnuită în Capitală. O femeie de 33 de ani a fost salvată de doi agenți de poliție și pompieri din locuința cuprinsă de flăcări.

Recomandări
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție
Stiri Sanatate
Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra.

Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației
Stiri externe
Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației

Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28