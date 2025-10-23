Ce s-a descoperit despre cuplul de tineri găsiți împușcați în mașină, cu asomatorul lângă ei, lângă lacul Frumoasa

Dublă moarte învăluită în mister în județul Harghita. O fată de 19 ani și iubitul ei de 20 de ani au fost găsiți împușcați într-un autoturism pe un drum forestier de lângă lacul Frumoasa. Polițiștii și procurorii cercetează acest caz șocant.

Corespondent Știrile ProTV: „Manevrele de resuscitare nu au mai fost necesare, întrucât trupurile celor doi tineri erau deja rigide când au fost descoperite, semn că muriseră de ceva vreme.



Un martor care a asistat la cercetările de la fața locului spune că un cioban a observat mașina în care se aflau cei doi, pe un drum forestier, și a sunat la 112.

Imediat, la fața locului a ajuns familia fetei, care o căuta cu disperare.

Tânăra și iubitul ei erau încuiați în autoturism, iar pe jos se afla un asomator, cel mai probabil arma cu care s-au împușcat. Cei doi erau dispăruți de duminică, 19 octombrie.



Fata provine din comuna Ghimeș, județul Bacău, iar băiatul locuia împreună cu ea. Din Ghimeș ar fi plecat în jurul orei 23:30, cu mașina lui.

Părinții au anunțat poliția abia pe 21 octombrie.



Apropriații spun că cei doi se pregăteau să plece la muncă în Olanda, însă familia fetei nu ar fi fost de acord cu asta. Rămâne ca anchetatorii să stabilească în mod clar ce a dus la tragedie.”

