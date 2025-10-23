Cuplu de tineri descoperiți împușcați în mașină, lângă lacul Frumoasa. Asomatorul care le-a luat viața, găsit lângă ei

23-10-2025 | 12:25
O tânără și iubitul ei, ambii de 20 de ani, au fost găsiţi împuşcaţi într-un autoturism, pe un drum forestier din județul Harghita, lângă lacul Frumoasa.

O tânără și iubitul ei, ambii de 20 de ani, au fost găsiţi împuşcaţi într-un autoturism, pe un drum forestier din județul Harghita, lângă lacul Frumoasa.

Polițiști și procurori cercetează cazul și presupun că bărbatul ar fi ucis-o pe femeie, apoi și-ar fi luat viața.

Trupurile erau deja rigide, când au fost descoperite, semn că cei doi muriseră de ceva vreme. Au fost găsite de familia fetei, care o cauta cu disperare. La locul crimei a fost descoperit și un asomator, cel mai probabil - arma cu care s-au împuşcat.

Cei doi tineri erau dispăruți din data de 19 octombrie, dar părinţii au anunţat poliţia abia pe 21. Fata provine din comuna Ghimeș, județul Bacău. Apropiaţii spun că cei doi se pregăteau să plece la muncă, în Olanda, dar nu se ştie ce a intervenit și le-a schimbat planurile, ducând la tragicul deznodământ. Anchetatorii nu exclud ipoteza că la momentul crimei să fi fost prezenta şi o a treia persoană. 

Dată publicare: 23-10-2025 12:14

Au apărut imagini video care arată execuţiile publice a trei bărbaţi acuzaţi că ar fi colaboratori ai Israelului în oraşul Gaza, potrivit BBC.

Doi poliţişti au fost împuşcaţi mortal şi un altul a fost rănit, marţi, pe o proprietate rurală din estul Australiei în circumstanţe încă neclare, informează poliţia locală, relatează AFP.

Cel puţin nouă oameni au fost împuşcaţi mortal sâmbătă în timp ce jucau biliard într-un bar dintr-o staţiune de pe litoralul Ecuadorului, a anunţat procuratura, informează duminică AFP.

 

Doi pompieri au murit şi o altă persoană a fost rănită după ce un bărbat i-a împușcat în timp ce interveneau pentru a stinge un incendiu de vegetaţie în Coeur d'Alene, Idaho, duminică, au declarat oficiali.

Trei bărbaţi au fost depistaţi şi se află în custodia poliţiştilor ilfoveni, după ce ar fi tras cu o armă tip airsoft în două persoane în urma unui conflict, la o spălătorie auto din oraşul Pantelimon.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, înainte să înceapă reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum comentează avertismentul lansat de șeful armatei franceze, care a spus că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani”.

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

