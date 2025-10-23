Cuplu de tineri descoperiți împușcați în mașină, lângă lacul Frumoasa. Asomatorul care le-a luat viața, găsit lângă ei

O tânără și iubitul ei, ambii de 20 de ani, au fost găsiţi împuşcaţi într-un autoturism, pe un drum forestier din județul Harghita, lângă lacul Frumoasa.

Polițiști și procurori cercetează cazul și presupun că bărbatul ar fi ucis-o pe femeie, apoi și-ar fi luat viața.

Trupurile erau deja rigide, când au fost descoperite, semn că cei doi muriseră de ceva vreme. Au fost găsite de familia fetei, care o cauta cu disperare. La locul crimei a fost descoperit și un asomator, cel mai probabil - arma cu care s-au împuşcat.

Cei doi tineri erau dispăruți din data de 19 octombrie, dar părinţii au anunţat poliţia abia pe 21. Fata provine din comuna Ghimeș, județul Bacău. Apropiaţii spun că cei doi se pregăteau să plece la muncă, în Olanda, dar nu se ştie ce a intervenit și le-a schimbat planurile, ducând la tragicul deznodământ. Anchetatorii nu exclud ipoteza că la momentul crimei să fi fost prezenta şi o a treia persoană.

