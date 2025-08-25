Un copil de nici doi ani a căzut dintr-o mașină în mers, după ce fratele lui mare i-a desfăcut centura și a deschis portiera

Un copil de un an și jumătate a fost grav rănit și internat la un spital din Roma, după ce a căzut dintr-o mașină aflată în mers. Incidentul s-a produs după ce fratele său, în vârstă de trei ani, i-a desfăcut centura de siguranță și a deschis portiera.

Acest accident dramatic a avut loc duminică pe un drum departamental între Corchiano şi Viterbo.

Copilul, care călătorea împreună cu mama sa şi fratele său mai mare a fost grav rănit.

Corriere Roma scrie că fratele mai mare a deschis centura de siguranţă a scaunului copilului după care a deschis portiera din spate, provocând astfel căderea pe drum.

Care este starea copilului

Mama copiilor, în stare de şoc, a oprit imediat vehiculul pentru a-şi salva fiul. Ea a condus de urgenţă la Spitalul Santa Rosa, la Viterbe, unde a adus copilul plin de sânge în braţe.

Din cauza gravităţii rănilor cauzate de căzătură, medicii au considerat necesar un transfer de urgenţă cu elicopterul la Policlinico Gemelli de la Roma, unde copilul este spitalizat în stare gravă.

Poliţia din Viterbe a intervenit pentru a verifica versiunea mamei. În urma unei anchete, autorităţile au conchis că este vorba despre un accident involuntar.

