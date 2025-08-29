Un copil de 8 ani e în stare gravă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, în Vaslui. A fost găsit de un trecător

29-08-2025 | 21:42
Vaslui: Copil în stare gravă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

Un copil în vârstă de 8 ani a fost grav rănit, vineri, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, în localitatea Broscoşeşti, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.

Băiatul a fost găsit pe stradă de un trecător care a sunat la numărul de urgenţă 112.

"La faţa locului a fost trimisă o ambulanţă SAJ B2 din Huşi. Victima prezinta un traumatism cranian şi a fost transportată la Spitalul Municipal 'Dimitrie Castroian' Huşi, starea sa fiind gravă. Copilul a căzut de pe o trotinetă electrică şi a fost găsit căzut pe stradă lângă trotinetă de către un trecător. Nu se ştie cât a stat căzut, momentul căderii nu a fost văzut de nimeni", a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu.

Poliţiştii au demarat verificări în acest caz pentru a stabili circumstanţele producerii accidentului.

