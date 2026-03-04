Primăria Sectorului 5 anunță faptul că, în urma demersurilor administrative urgente, a fost eliberată astăzi Autorizația de Construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a imobilului situat pe strada Vicina.

Siguranța cetățenilor reprezintă prioritatea zero a administrației locale. În acest sens, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 a tratat documentația cu celeritate, prioritizând avizarea tehnică astfel încât să se poată interveni pentru punerea în siguranță.

Detalii privind intervenția:

• Scopul lucrărilor: Intervenția vizează consolidarea elementelor structurale afectate, asigurarea stabilității blocului și eliminarea oricărui pericol iminent pentru locatari și pentru trecători.

• Regim de urgență: Autorizația a fost eliberată în regim de urgență, având în vedere caracterul critic al situației și nevoia de a reda, pe cât posibil, condiții de siguranță pentru locuințele afectate.

• Colaborare: Primăria Sectorului 5 va monitoriza îndeaproape șantierul și va colabora cu experții structuriști și cu serviciile de urgență pentru a se asigura că toate lucrările se desfășoară conform normativelor tehnice în vigoare.

„Am înțeles drama prin care trec familiile din acest bloc și am solicitat tuturor departamentelor din primărie să elimine orice birocrație inutilă. Punerea în siguranță a clădirii este primul pas esențial pentru a permite locatarilor să revină la normalitate în condiții de siguranță deplină. Suntem alături de ei și vom continua să oferim sprijinul necesar pe parcursul întregului proces de reabilitare,” a declarat Vlad Popescu Piedone, Primarul Sectorului 5.