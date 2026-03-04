Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO
Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO

Premierul Spaniei îl sfidează pe Donald Trump, după amenințările sale: ”NU războiului” din Iran

Stiri externe
Pedro sanchez donald trump
Getty

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat miercuri că poziţia executivului său faţă de războiul din Iran, declanșat de SUA și Israel, se rezumă "la două cuvinte", care sunt "Nu războiului".

autor
Cristian Matei

Premierul spaniol a amintit că SUA "ne-au atras deja" în războiul din Irak din 2003, care a declanşat, în opinia sa, "cel mai mare val de nesiguranţă" din Europa după căderea Zidului Berlinului, într-o declaraţie în care a apărat poziţia guvernului pe care îl conduce faţă de actualul conflict armat din Orientul Mijlociu.

Acel război "care, teoretic, s-a spus atunci că se duce pentru a elimina armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein, a aduce democraţia şi a garanta securitatea globală", a afirmat premierul Sanchez, "a produs efectul opus", generând mai multă insecuritate, terorism şi afectând economia globală.

"Acesta a fost cadoul trioului din Azore către europenii de atunci: o lume mai nesigură", a concluzionat el în declaraţiile sale oficiale fără întrebări, făcând referire la foştii conducători George W. Bush (SUA), Tony Blair (Regatul Unit) şi Jose Maria Aznar (Spania).

Pedro Sanchez a mai afirmat că Spania nu va fi "complice la ceva rău pentru lume", cum este actualul război din Orientul Mijlociu, "doar de frica represaliilor din partea cuiva", făcând aluzie la ameninţările SUA de a întrerupe comerţul cu Spania din cauza poziţiei Madridului faţă de conflict.

Citește și
Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”
Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

Referitor la actualul conflict, premierul Spaniei a estimat că trebuie să ne pregătim pentru posibilitatea "ca războiul să fie lung" şi a adăugat că guvernul pe care îl conduce va menţine aceeaşi poziţie "clară şi fermă" pe care o are faţă de Ucraina şi Fâşia Gaza şi care se traduce printr -"nu distrugerii dreptului internaţional care ne protejează pe toţi".

În acest sens, el a susţinut că guvernul analizează scenarii şi posibile măsuri pentru a ajuta gospodăriile, lucrătorii, întreprinderile şi persoanele independente pentru a atenua impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu.

"Avem capacitatea, precum şi voinţa politică, şi o vom face împreună cu agenţii sociali, aşa cum am făcut în timpul pandemiei, a crizei energetice sau, recent, a crizei tarifare", a adăugat premierul Spaniei, potrivit Agerpres, care citează EFE.

Adresându-se cetăţenilor spanioli prinşi în conflict le-a comunicat că "pot fi siguri că îi vom ajuta şi că îi vom aduce acasă".

În regiune se află aproximativ 30.000 de spanioli - rezidenţi, turişti şi persoane care se deplasaseră în zonă din motive de muncă.

Marţi a revenit în Spania un prim grup de cetăţeni, în timp ce alţii părăsesc zona pe alte căi.

UE se declară pregătită să-şi apere interesele, după ameninţările lui Trump la adresa Spaniei

Uniunea Europeană a transmis miercuri că este "pregătită să reacţioneze" pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor sale membre în faţa ameninţărilor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cu cetăţenii acestora şi suntem pregătiţi să reacţionăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE", a declarat un purtător de cuvânt.

"UE şi SUA au încheiat anul trecut un acord comercial important", iar Comisia "se aşteaptă ca Statele Unite să îşi respecte pe deplin angajamentele", a adăugat purtătorul de cuvânt, reafirmând în acelaşi timp că Europa "va continua să depună eforturi pentru a stabili relaţii comerciale transatlantice stabile, previzibile şi reciproc avantajoase".

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat marţi că va rupe relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Spania, spunând "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară, după ce Madridul a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.

Trump a descris Spania drept un "partener groaznic" în NATO şi a avertizat că "nimeni" nu trebuie să îndrăznească să-i spună lui că nu poate folosi instalaţiile militare ale vreunei ţări.

Este vorba de baza navală Rota şi de baza aeriană Moron, înfiinţate în baza unui acord din 1953 între Statele Unite şi Spania, pe atunci sub regimul lui Franco.

De câteva luni, Donald Trump a criticat Spania de asemenea pentru că nu şi-a majorat cheltuielile militare la 5% din PIB, în conformitate cu noul obiectiv stabilit pentru ţările NATO la îndemnul Washingtonului.

Război în Iran, a cincea zi. Israel a anunţat că a lansat un „val mare” de noi atacuri asupra Iranului

Sursa: Agerpres

Etichete: Spania, iran, SUA, razboi, donald trump,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
GALERIE FOTO Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
Citește și...
Spania răspunde ameninţării lui Trump de a întrerupe legăturile comerciale: „Suntem un partener de încredere”
Stiri externe
Spania răspunde ameninţării lui Trump de a întrerupe legăturile comerciale: „Suntem un partener de încredere”

Spania și-a apărat rolul în NATO după ce președintele american Donald Trump a criticat cheltuielile de apărare ale țării și a amenințat că va întrerupe legăturile comerciale cu aceasta, relatează CNN și Reuters.

Donald Trump pedepsește Madridul după declarațiile despre Iran: „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”
Stiri externe
Donald Trump pedepsește Madridul după declarațiile despre Iran: „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”

Preşedintele Donald Trump a anunţat că SUA vor întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania după ce aceasta a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale pentru atacurile asupra Iranului, relatează Reuters.

„Iranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul țării din Spania
Stiri externe
„Iranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul țării din Spania

Ambasadorul Iran în Spania, Reza Zabib, a avertizat că țara sa „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”. El a declarat că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze”.

Recomandări
Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO
Stiri externe
Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO

Am intrat în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, iar atacurile nu se opresc. Consulatul Statelor Unite din Dubai a fost vizat marți seară de o dronă iraniană. Urmăriți LIVE UPDATE evenimentele.

România fără ”păcănele” și săli de jocuri de noroc. În ce orașe se pregătesc măsuri pentru interzicerea lor, după noua lege
Stiri Politice
România fără ”păcănele” și săli de jocuri de noroc. În ce orașe se pregătesc măsuri pentru interzicerea lor, după noua lege

Guvernul a modificat, recent, printr-o Ordonanţă de urgenţă, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în România.

Vești rele pentru premierul Ungariei, Viktor Orban. Două noi sondaje de opinie îi distrug aproape toate speranțele
Stiri externe
Vești rele pentru premierul Ungariei, Viktor Orban. Două noi sondaje de opinie îi distrug aproape toate speranțele

Formaţiunea de centru-dreapta Tisza se află în faţa partidului Fidesz condus de premierul Viktor Orban înaintea alegerilor de la 12 aprilie din Ungaria, în timp ce extrema-dreaptă Patria Noastră câştigă susţinere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Martie 2026

01:47:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Martie 2026

03:25:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Olăroiu, gest superb pentru un grup de români blocați în Emirate: „Un om cu un suflet mare!“

Sport

Vești proaste pentru Barcelona! Doi fotbaliști, OUT