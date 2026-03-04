Sesizarea a fost făcută de victima în vârstă de 60 de ani, care a reclamat că, la sfârşitul lunii februarie, un bărbat care a contactat-o telefonic a convins-o să îi vireze mai multe sume de bani.

"Cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat faptul că femeia a fost contactată telefonic de către un bărbat, care a informat-o despre faptul că pe numele acesteia s-a deschis un cont bancar destinat unui credit de nevoi personale în sumă de 45.000 de lei. Persoana necunoscută i-a solicitat persoanei vătămate să confirme faptul că este titularul de credit, iar în caz contrar să vireze contravaloarea creditului, într-un cont indicat de către apelant", a transmis IPJ Neamţ.

Deşi nu solicitase niciun credit, victima s-a conformat instrucţiunilor telefonice primite şi i-a virat bărbatului, de mai multe ori, suma totală de 48.700 de lei.

După ce şi-a dat seama că a fost înşelată, femeia a făcut plângere la poliţie, iar acum sunt efectuate cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de înşelăciune.

Trei persoane, acuzate că au înșelat clienți cu locuințe „la cheie". Prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei
