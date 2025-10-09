Primăria Constanţa a anunţat că mai mulţi saci cu nisip care au fost puşi pe străzi împotriva inundaţiilor au fost furați

Primăria Constanţa a anunţat, joi, că mai mulţi saci cu nisip care au fost puşi pe străzi împotriva inundaţiilor au fost furaţi.

Primăria avertizează că aceşti saci nu sunt bunuri comune ”la cheremul cetăţenilor”, ci mijloace de protecţie care se recuperează şi se refolosesc.

”Primăria Municipiului Constanţa atrage atenţia că sacii cu nisip montaţi pe străzile oraşului pentru prevenirea inundaţiilor nu sunt bunuri comune la cheremul cetăţenilor, ci mijloace de protecţie care se recuperează şi se refolosesc. Aceştia au fost amplasaţi pentru a proteja locuinţele, spaţiile comerciale din oraş pe timpul fenomenelor meteo extreme”, au transmis reprezentanţii Primăriei Constanţa, potrivit News.ro.

Ei au precizat că au fost constatate situaţii grave în care unii locuitori au sustras sacii montaţi de autorităţi.

”De pildă, în cartierul Km 5, la intersecţia străzii Hatman Arbore cu strada Popa Farcaş, toţi cei 20 de saci amplasaţi de autorităţi au fost furaţi’, a precizat sursa citată.

Primăria Constanţa reaminteşte că luarea, mutarea sau deturnarea materialelor puse de autorităţi pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă constituie faptă penală şi atrage răspunderea conform legii.

”Sacii au fost amplasaţi pentru protecţia publică, nu pentru uz privat. Folosirea lor în scopuri personale – inclusiv la lucrări de construcţii – echivalează cu sustragerea de bunuri publice. Fiecare sac luat abuziv diminuează nivelul de siguranţă al cartierului şi pune în pericol comunitatea”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Ei au anunţat că după trecerea episodului de vreme severă, a început strângerea sacilor de nisip amplasaţi preventiv în oraş.

”Este important ca locuitorii să nu intervină asupra acestor materiale – nici să îi mute, nici să îi folosească în scop personal. Dacă aţi luat saci din greşeală, returnaţi-i imediat la locul iniţial sau anunţaţi autorităţile. Dacă aţi văzut persoane care sustrag saci, sesizaţi de urgenţă Dispeceratul Primăriei sau Poliţia Locală”, au mai anunţat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

