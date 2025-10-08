Un pasager din Iași a furat 5.500 de euro de la un șofer. Plicul cu bani a fost recuperat de polițiști

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din judeţul Iaşi, este acuzat că i-ar fi furat unui străin un plic în care se aflau 5.500 de euro, în timp ce împărţeau o cursă de ride-sharing, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

Cursa a fost cu plecare din judeţul Sibiu către judeţul Iaşi, iar în municipiul Oneşti, din judeţul Bacău, suspectul ar fi coborât cu plicul cu bani sustras din ghiozdanul victimei şi l-ar fi ascuns lângă un bloc.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat alte două persoane care se aflau în autocamion, respectiv şoferul, un tânăr de 24 de ani din judeţul Gorj şi un bărbat, de 37 de ani, din judeţul Iaşi, pasager preluat de asemenea din judeţul Sibiu, prin intermediul aceleiaşi platforme de ride-sharing. Din cercetări a rezultat că bărbatul de 37 de ani, aflat lângă ghiozdanul tânărului de 22 de ani, ar fi sustras un plic cu bani pe timpul deplasării, iar, în momentul unei opriri într-o staţie de distribuţie carburanţi, în municipiul Oneşti, ar fi coborât din autocamion şi ar fi ascuns plicul în proximitatea unui bloc din municipiu", au precizat reprezentanţii IPJ Bacău.

Poliţiştii au identificat locul indicat de către suspect şi plicul care conţinea 5.500 de euro, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

Bărbatul din Iaşi a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat pentru furt calificat.

