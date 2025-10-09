Discord, victima unui atac cibernetic. Actele de identitate a 70.000 de utilizatori au fost furate

09-10-2025 | 10:10
Actele de identitate a aproximativ 70.000 de utilizatori Discord au fost expuse în urma unui atac cibernetic.

 

Lorena Mihăilă

Un grup de hackeri a susţinut că deţine 1,5TB de date ale utilizatorilor Discord, printre care se numără peste două milioane de poze.

Compania confirmă breşa şi spune acum că printre datele furate de hackeri se numără cele în jur de 70.000 de acte de identitate ale utilizatorilor din întreaga lume.

Actul de indentitate, cerut pentru confrimarea vârstei

Discord cere actele de identitate pentru verificarea vârstei utilizatorilor, condiţie care începe să fie impusă prin lege în din ce în ce mai multe ţări.

Hackerii exagerează proporţiile breşei şi au încercat să şantajeze Discord prezentând informaţii false, spune compania.

Discord mai susţine că atacul a vizat un terţ care realizează pentru companie anumite sarcini de relaţii cu clienţii şi că, între timp, sistemele afectate au fost securizate.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 09-10-2025 10:10

