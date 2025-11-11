Primăria Capitalei împrumută 100 de milioane de lei de la stat pentru facturile restante la termoficare

11-11-2025 | 16:29
Termoenergetica
Bucureștiul se va încălzi iarna aceasta cu un împrumut de urgență. Primăria Generală va lua 100 de milioane de lei din Trezorerie pentru a achita facturile restante la Termoenergetica.

Mihai Niculescu

Termoenergetica, companie municipală, la rândul ei va plăti Romgaz, Elcen și altor furnizori. Anunțul împrmutului a venit marți, 11 noiembrie 2025, de la edilul interimar Stelian Bujduveanu, care a convocat o ședință a Consiliului General pentru miercuri sau joi – imediat după publicarea normelor de către Ministerul Finanțelor.

„Vorbim de un împrumut de 100 de milioane de lei pe care îl luăm din Trezorerie, în cel mai scurt timp, pentru a putea face plata direct către Termoenergetica, care la rândul ei plăteşte către Romgaz, Elcen şi alţi furnizori. După adoptarea acestui proiect, va fi rectificarea în aceeaşi şedinţă”, a explicat Bujduveanu în ședința CGMB, potrivit Agerpres.

Statul deschide robinetul: 250 de milioane lei pentru termoficare

Măsura vine după decizia Guvernului din 1 noiembrie, anunțată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: prelungirea până la 31 decembrie 2025 a perioadei în care primăriile pot cere împrumuturi de la Trezorerie, cu un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei dedicat exclusiv termoficării.

„Am propus şi adoptat în Guvern prelungirea până la 31 decembrie 2025 a perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezoreria Statului. Aceste împrumuturi sunt bani pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pentru a le sprijini să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investiţiile locale şi, în acelaşi timp, să asigure finanţarea serviciilor de termoficare. Am introdus un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării - pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic. Astfel, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025-2026”, a scris Nazare pe Facebook.

Împrumuturile vin cu dobândă redusă, perioadă de rambursare de 1-10 ani și 12 luni de grație – condiții menite să evite blocajele din iernile trecute.

Context: Bucureștiul, între datorii și iarnă

Sistemul de termoficare al Capitalei trage să moară de ani buni: conducte vechi de 50 de ani, pierderi de 40% din agentul termic, datorii cronice. Facturile restante au ajuns la sute de milioane, iar furnizorii amenință cu întreruperi. Împrumutul de 100 de milioane vine ca un colac de salvare temporar – dar nu rezolvă problema structurală, cu investiții deja demarate în schimbarea țevilor vechi magistrale.

Bujduveanu a promis că banii vor fi virați imediat către Termoenergetica, care îi va direcționa către Romgaz și Elcen. Rectificarea bugetară din aceeași ședință va acoperi și alte găuri.

Sursa: Agerpres

