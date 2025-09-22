Donald Trump anunță că paracetamolul provoacă autism. ”Este scăpat de sub control”

Stiri externe
22-09-2025 | 19:57
Donald Trump
Getty

Donald Trump susține că paracetamolul provoacă autism, contrar dovezilor științifice certe care nu au stabilit nicio legătură între acest medicament generic extrem de folosit în lume și tulburarea de spectru autist.

autor
Cristian Anton

Donald Trump este convins că paracetamolul provoacă autism și va face acest anunț din Biroul Oval, scrie luni BBC.

Oficialii administrației Trump ar urma astfel să stabilească o legătură controversată între autism și utilizarea analgezicului Tylenol (paracetamol – n.red.) la femeile însărcinate. Iar președintele Statelor Unite va sfătui femeile americane însărcinate să nu mai ia paracetamol decât dacă au febră mare.

Trump declarase deja de duminică faptul că va face un anunț „uimitor” privind autismul, spunând că această tulburare este „scăpată de sub control”, dar că acum ar putea avea și o cauză cunoscută.

Unele studii au arătat o legătură între femeile însărcinate care iau Tylenol și autism, dar aceste descoperiri sunt inconsistente și neconcludente. Producătorul de Tylenol, Kenvue, a apărat utilizarea medicamentului la femeile însărcinate.

Citește și
Copil autism
Autism – ce este Tulburarea de spectru autist. Simptome, cauze și metode de susținere

Într-o declarație către BBC, acesta a spus: „Credem că știința independentă și solidă arată clar că administrarea de acetaminofen nu provoacă autism. Nu suntem de acord cu nicio sugestie contrară și suntem profund îngrijorați de riscul pentru sănătatea viitoarelor mame”.

Tylenol este o marcă populară de analgezic vândută în Statele Unite, Canada și alte câteva țări. Ingredientul său activ este acetaminofenul, care în afara Americii de Nord se numește paracetamol.

Colegiul Medicilor din SUA spune clar că paracetamolul este sigur pentru femeile însărcinate

Acetaminofenul este cea mai sigură opțiune de analgezic pentru femeile însărcinate, a adăugat producătorul american, iar fără el, femeile se confruntă cu o alegere periculoasă între a suferi de afecțiuni precum febra sau a utiliza alternative mai riscante.

BBC a contactat Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) pentru comentarii.

În aprilie, secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a promis „un efort masiv de testare și cercetare” pentru a determina cauza autismului în cinci luni.

Însă experții au avertizat că identificarea cauzelor autismului - un sindrom complex care a fost cercetat timp de decenii - nu ar fi simplă.

Opinia larg răspândită a cercetătorilor este că nu există o singură cauză a autismului, despre care se crede că este rezultatul unui amestec complex de factori genetici și de mediu.

Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie a declarat că medicii din întreaga țară au identificat în mod constant Tylenol ca fiind unul dintre singurele analgezice sigure pentru femeile însărcinate.

Studiile efectuate în trecut nu arată dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul oricărui trimestru și problemele de dezvoltare fetală”, a declarat grupul.

Medicamentul este recomandat de alte grupuri medicale majore, precum și de alte guverne din întreaga lume.

Legătură între paracetamol și autism sugerată de un studiu, infirmată de alt studiu

În august, o analiză a cercetărilor conduse de decanul Școlii Chan de Sănătate Publică a Universității Harvard a constatat că copiii pot fi mai predispuși la dezvoltarea autismului și a altor tulburări de neurodezvoltare atunci când sunt expuși la Tylenol în timpul sarcinii.

Cercetătorii au susținut că ar trebui luate anumite măsuri pentru a limita utilizarea medicamentului, dar au spus că analgezicul este încă important pentru tratarea febrei și durerii materne, care pot avea și efecte negative asupra copiilor.

Însă un alt studiu, publicat în 2024, nu a găsit nicio relație între expunerea la Tylenol și autism.

Nu există dovezi solide sau studii convingătoare care să sugereze existența unei relații cauzale”, a declarat Monique Botha, profesor de psihologie socială și a dezvoltării la Universitatea Durham.

Dr. Botha a adăugat că preocuparea pentru ameliorarea durerii la femeile însărcinate „lipsește lamentabil”, Tylenol fiind una dintre singurele opțiuni sigure pentru populație.

Diagnosticurile de autism au crescut brusc din anul 2000, iar până în 2020 rata în rândul copiilor de 8 ani a ajuns la 2,77%, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Oamenii de știință atribuie cel puțin o parte a creșterii gradului de conștientizare a autismului și unei definiții extinse a tulburării. Cercetătorii au investigat, de asemenea, factorii de mediu.

În trecut, Kennedy a oferit teorii infirmate despre creșterea ratelor de autism, dând vina pe vaccinuri, în ciuda lipsei de dovezi.

Trump, discurs electoral la comemorarea lui Charlie Kirk. A declarat că își „urăște” adversarii și a vorbit despre autism

Sursa: StirilePROTV

Etichete:

Dată publicare: 22-09-2025 19:57

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT El este marele favorit pentru câștigarea Balonului de Aur!
NEWS ALERT El este marele favorit pentru câștigarea Balonului de Aur!
Citește și...
Trump, discurs electoral la comemorarea lui Charlie Kirk. A declarat că își „urăște” adversarii și a vorbit despre autism
Stiri externe
Trump, discurs electoral la comemorarea lui Charlie Kirk. A declarat că își „urăște” adversarii și a vorbit despre autism

Momente impresionante aseară, pe stadionul din Glendale, Arizona, la ceremonia de comemorare a activistului conservator Charlie Kirk. Erika, văduva activistului, a ținut un discurs în care a anunțat că îl iartă pe cel care i-a ucis soțul.

Autism – ce este Tulburarea de spectru autist. Simptome, cauze și metode de susținere
Stiri Diverse
Autism – ce este Tulburarea de spectru autist. Simptome, cauze și metode de susținere

TSA (tulburarea de spectru autist) descrie un grup de afecțiuni neurodezvoltamentale care devin evidente în copilăria timpurie. Anumiți factori genetici și de mediu pot contribui la apariția acestei tulburări.

 

Studiu: Dieta occidentală a mamei în timpul sarcinii poate influența riscul de ADHD și autism la copii
Stiri Stiinta
Studiu: Dieta occidentală a mamei în timpul sarcinii poate influența riscul de ADHD și autism la copii

O cercetare din Danemarca indică faptul că o dietă occidentală bogată în grăsimi și zahăr, dar săracă în ingrediente proaspete, urmată de mamă în sarcină, poate crește riscul de tulburări neurodezvoltare, precum ADHD și autism, la copii.

Kanye West anunţă că a fost diagnosticat cu autism
Stiri Mondene
Kanye West anunţă că a fost diagnosticat cu autism

Kanye West a declarat că a fost diagnosticat greşit cu tulburare bipolară, iar acum a fost diagnosticat cu autism, scrie The Guardian.

 

Obezitatea la mame şi riscul de autism al copilului. Ce a constatat un studiu
Stiri Stiinta
Obezitatea la mame şi riscul de autism al copilului. Ce a constatat un studiu

Un studiu recent, realizat de specialişti din mai multe instituţii de cercetare din Australia, subliniază necesitatea unor intervenţii în domeniul sănătăţii care să promoveze un stil de viaţă sănătos. 

Recomandări
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Stiri externe
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune
Stiri externe
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că "dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune”.

Top citite
1 vinete coapte
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se coc vinetele. Cea mai simplă metodă de a pregăti vinete gustoase pentru iarnă
2 Horoscop luna Neti Sandu și Andreea Marinescu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar 22 septembrie - 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Ce aduce Soarele în Balanță pentru toate zodiile
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Septembrie 2025

49:06

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28