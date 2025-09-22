Donald Trump anunță că paracetamolul provoacă autism. ”Este scăpat de sub control”

Donald Trump susține că paracetamolul provoacă autism, contrar dovezilor științifice certe care nu au stabilit nicio legătură între acest medicament generic extrem de folosit în lume și tulburarea de spectru autist.

Donald Trump este convins că paracetamolul provoacă autism și va face acest anunț din Biroul Oval, scrie luni BBC.

Oficialii administrației Trump ar urma astfel să stabilească o legătură controversată între autism și utilizarea analgezicului Tylenol (paracetamol – n.red.) la femeile însărcinate. Iar președintele Statelor Unite va sfătui femeile americane însărcinate să nu mai ia paracetamol decât dacă au febră mare.

Trump declarase deja de duminică faptul că va face un anunț „uimitor” privind autismul, spunând că această tulburare este „scăpată de sub control”, dar că acum ar putea avea și o cauză cunoscută.

Unele studii au arătat o legătură între femeile însărcinate care iau Tylenol și autism, dar aceste descoperiri sunt inconsistente și neconcludente. Producătorul de Tylenol, Kenvue, a apărat utilizarea medicamentului la femeile însărcinate.

Într-o declarație către BBC, acesta a spus: „Credem că știința independentă și solidă arată clar că administrarea de acetaminofen nu provoacă autism. Nu suntem de acord cu nicio sugestie contrară și suntem profund îngrijorați de riscul pentru sănătatea viitoarelor mame”.

Tylenol este o marcă populară de analgezic vândută în Statele Unite, Canada și alte câteva țări. Ingredientul său activ este acetaminofenul, care în afara Americii de Nord se numește paracetamol.

Colegiul Medicilor din SUA spune clar că paracetamolul este sigur pentru femeile însărcinate

Acetaminofenul este cea mai sigură opțiune de analgezic pentru femeile însărcinate, a adăugat producătorul american, iar fără el, femeile se confruntă cu o alegere periculoasă între a suferi de afecțiuni precum febra sau a utiliza alternative mai riscante.

BBC a contactat Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) pentru comentarii.

În aprilie, secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a promis „un efort masiv de testare și cercetare” pentru a determina cauza autismului în cinci luni.

Însă experții au avertizat că identificarea cauzelor autismului - un sindrom complex care a fost cercetat timp de decenii - nu ar fi simplă.

Opinia larg răspândită a cercetătorilor este că nu există o singură cauză a autismului, despre care se crede că este rezultatul unui amestec complex de factori genetici și de mediu.

Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie a declarat că medicii din întreaga țară au identificat în mod constant Tylenol ca fiind unul dintre singurele analgezice sigure pentru femeile însărcinate.

„Studiile efectuate în trecut nu arată dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul oricărui trimestru și problemele de dezvoltare fetală”, a declarat grupul.

Medicamentul este recomandat de alte grupuri medicale majore, precum și de alte guverne din întreaga lume.

Legătură între paracetamol și autism sugerată de un studiu, infirmată de alt studiu

În august, o analiză a cercetărilor conduse de decanul Școlii Chan de Sănătate Publică a Universității Harvard a constatat că copiii pot fi mai predispuși la dezvoltarea autismului și a altor tulburări de neurodezvoltare atunci când sunt expuși la Tylenol în timpul sarcinii.

Cercetătorii au susținut că ar trebui luate anumite măsuri pentru a limita utilizarea medicamentului, dar au spus că analgezicul este încă important pentru tratarea febrei și durerii materne, care pot avea și efecte negative asupra copiilor.

Însă un alt studiu, publicat în 2024, nu a găsit nicio relație între expunerea la Tylenol și autism.

„Nu există dovezi solide sau studii convingătoare care să sugereze existența unei relații cauzale”, a declarat Monique Botha, profesor de psihologie socială și a dezvoltării la Universitatea Durham.

Dr. Botha a adăugat că preocuparea pentru ameliorarea durerii la femeile însărcinate „lipsește lamentabil”, Tylenol fiind una dintre singurele opțiuni sigure pentru populație.

Diagnosticurile de autism au crescut brusc din anul 2000, iar până în 2020 rata în rândul copiilor de 8 ani a ajuns la 2,77%, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Oamenii de știință atribuie cel puțin o parte a creșterii gradului de conștientizare a autismului și unei definiții extinse a tulburării. Cercetătorii au investigat, de asemenea, factorii de mediu.

În trecut, Kennedy a oferit teorii infirmate despre creșterea ratelor de autism, dând vina pe vaccinuri, în ciuda lipsei de dovezi.

