Prefectura Galaţi: Persoanele care solicită cazare temporară vor fi relocate într-un imobil pus la dispoziţie de Primărie

”Astfel, s-a decis ca persoanele care solicită cazare temporară să fie relocate într-un imobil pus la dispoziţie de Primăria municipiului Galaţi. Totodată, vor fi dispuse măsurile tehnice necesare pentru punerea în siguranţă a acoperişului blocului avariat, astfel încât apartamentul afectat să fie protejat împotriva infiltraţiilor şi a eventualelor degradări provocate de condiţiile meteorologice”, a transmis Prefectura.

Prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), după ce o dronă a căzut pe un bloc de locuinţe situat pe strada Brăilei din municipiul Galaţi, în şedinţă fiind analizate efectele produse asupra imobilului şi stabilite măsurile imediate necesare pentru gestionarea situaţiei.

Totodată, se vor lua măsuri pentru punerea în siguranţă a acoperişului imobilului şi protejarea apartamentului avariat şi va fi făcută o expertiză tehnică asupra clădirii.

De asemenea, Inspectoratul de Stat în Construcţii, în colaborare cu experţi tehnici independenţi, va face o expertiză tehnică a imobilului, urmând să fie întocmit un raport de specialitate care va stabili starea construcţiei şi eventualele măsuri suplimentare necesare.

Potrivit sursei citate, instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă au intervenit prompt încă din primele momente ale incidentului, acţionând pentru securizarea zonei, evaluarea pagubelor şi protejarea cetăţenilor.

”A fost o mobilizare impresionantă de forţe şi s-a intervenit prompt pentru protejarea populaţiei. Le mulţumesc tuturor structurilor implicate pentru mobilizarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea acestei situaţii – pompieri, poliţişti, jandarmi, pirotehnişti ai SRI, militari şi tuturor celor care au acţionat la faţa locului pentru gestionarea acestui incident. Protejarea populaţiei şi sprijinirea persoanelor afectate rămân priorităţi absolute”, a declarat prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc.

Drona rusească a lovit un bloc din Galați

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane, o femeie şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române. ”Piloţii aeronavelor au avut autorizaţie de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, a precizat MApN.

Ministerul Apărării a transmis că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.