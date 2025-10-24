Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze.

Echipaje de salvatori și tehnicieni din tot județul au fost mobilizate la ordinul Comitetului pentru Situații de Urgență, care s-a reunit imediat după primele apeluri la 112.

Au fost probleme inclusiv la un liceu din oraș, în care se aflau peste 800 de elevi și profesori.

Alarma s-a dat joi, în jurul orei 15. Mai bine de 100 de oameni au anunțat la 112 mirosul puternic.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea locatarilor și, după o reuniune a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, toate echipele Distrigaz au fost mobilizate pentru oprirea alimentării cu gaz și verificări.

Bărbat: „A plecat băiatul la serviciu, mi-a spus că, atunci când a ieșit afară, mirosea a gaze.”

Pompier: „M-am dus până sus să văd dacă e ventilat și dacă e nevoie să evacuăm ceva.”

Inițial, cei de la Distrigaz au anunțat că mirosul vine de la o greșeală în amestecul de gaze.

Ar fi fost introdusă o cantitate de opt ori mai mare decât cea normală de etilmercaptan.

Ioana Făcăleață, prefect de Argeș: „Gazul este inodor. Se pune acel etilmercaptan pentru a mirosi gazul în caz că avem probleme.”

Însă, după verificări, tehnicienii Distrigaz au descoperit că era vorba, într-adevăr, și despre o scurgere de gaze.

Colonel Alin Berevoescu, comandant ISU Argeș: „S-a depistat o scurgere de gaze și la centrala unuia dintre liceele din oraș. Erau aproximativ 750 de elevi în liceu și 50 de cadre didactice, care au fost evacuați cu toții în siguranță.”

Gazele vor rămâne oprite până la o revizie efectuată de o firmă autorizată.

Aurel Costache, primar al orașului Mioveni: „Problema este și la noi, la asociațiile de proprietari. De când n-au mai făcut acele revizii, asociațiile de proprietari?!”

Legea spune că o astfel de verificare a instalației comune se face la 10 ani. Pentru o scară cu 20 de apartamente, costurile ajung și la 7.000 de lei.

