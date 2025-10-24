Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată

Stiri actuale
24-10-2025 | 09:16
×
Codul embed a fost copiat

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

autor
Natașa Paraschiv

Echipaje de salvatori și tehnicieni din tot județul au fost mobilizate la ordinul Comitetului pentru Situații de Urgență, care s-a reunit imediat după primele apeluri la 112.

Au fost probleme inclusiv la un liceu din oraș, în care se aflau peste 800 de elevi și profesori.

Alarma s-a dat joi, în jurul orei 15. Mai bine de 100 de oameni au anunțat la 112 mirosul puternic.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea locatarilor și, după o reuniune a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, toate echipele Distrigaz au fost mobilizate pentru oprirea alimentării cu gaz și verificări.

Citește și
Ioana Dogioiu
De ce blocul explodat din Rahova nu poate fi reconstruit de stat și proprietarii actuali să primească apartamente gratis

Bărbat: „A plecat băiatul la serviciu, mi-a spus că, atunci când a ieșit afară, mirosea a gaze.”

Pompier: „M-am dus până sus să văd dacă e ventilat și dacă e nevoie să evacuăm ceva.”

Inițial, cei de la Distrigaz au anunțat că mirosul vine de la o greșeală în amestecul de gaze.

Ar fi fost introdusă o cantitate de opt ori mai mare decât cea normală de etilmercaptan.

Ioana Făcăleață, prefect de Argeș: „Gazul este inodor. Se pune acel etilmercaptan pentru a mirosi gazul în caz că avem probleme.”

Însă, după verificări, tehnicienii Distrigaz au descoperit că era vorba, într-adevăr, și despre o scurgere de gaze.

Colonel Alin Berevoescu, comandant ISU Argeș: „S-a depistat o scurgere de gaze și la centrala unuia dintre liceele din oraș. Erau aproximativ 750 de elevi în liceu și 50 de cadre didactice, care au fost evacuați cu toții în siguranță.”

Gazele vor rămâne oprite până la o revizie efectuată de o firmă autorizată.

Aurel Costache, primar al orașului Mioveni: „Problema este și la noi, la asociațiile de proprietari. De când n-au mai făcut acele revizii, asociațiile de proprietari?!

Legea spune că o astfel de verificare a instalației comune se face la 10 ani. Pentru o scară cu 20 de apartamente, costurile ajung și la 7.000 de lei.

Unui băiețel de șapte ani din Marea Britanie i-a fost reconstruit maxilarul din propriile coaste. Operația a durat șapte ore

Sursa: Pro TV

Etichete: gaze, evacuare, mioveni, imobile, Distrigaz,

Dată publicare: 24-10-2025 09:14

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Miros puternic de gaz în Mioveni, alimentarea oprită în zeci de imobile. Aproape 300 de persoane, evacuate preventiv
Stiri actuale
Miros puternic de gaz în Mioveni, alimentarea oprită în zeci de imobile. Aproape 300 de persoane, evacuate preventiv

În 26 de imobile din Mioveni s-a oprit joi alimentarea cu gaz, iar aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv, anunță ISU Argeș.

 

De ce blocul explodat din Rahova nu poate fi reconstruit de stat și proprietarii actuali să primească apartamente gratis
Stiri Politice
De ce blocul explodat din Rahova nu poate fi reconstruit de stat și proprietarii actuali să primească apartamente gratis

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că statul nu are, în prezent, un cadru legal care să îi permită reconstrucția blocului distrus în explozia din cartierul bucureștean Rahova.

ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Peste 300 de locuitori ai blocului din Rahova vor primi despăgubiri. Doar 3 din 10 locuințe din țară au asigurare facultativă
Stiri actuale
Peste 300 de locuitori ai blocului din Rahova vor primi despăgubiri. Doar 3 din 10 locuințe din țară au asigurare facultativă

În București, peste 300 de locuitori din zona afectată de explozia din cartierul Rahova aveau asigurări facultative pentru locuințe și vor primi despăgubiri.

Recomandări
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”
Stiri externe
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”

Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele ruseşti blocate, comentează AFP.

Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice
Stiri actuale
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Cum au fost găsiți morți în mașină tinerii îndrăgostiți din Harghita. Indiciul care arată că muriseră de mai multă vreme
Stiri actuale
Cum au fost găsiți morți în mașină tinerii îndrăgostiți din Harghita. Indiciul care arată că muriseră de mai multă vreme

Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat cu un an mai mare, este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină, în zona Lacului Frumoasa, din județul Harghita. Ea era împuşcată în piept, iar el, în cap.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Octombrie 2025

46:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28