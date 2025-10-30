Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

30-10-2025 | 19:46
Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ovidiu Oanță

Și nu singur, ci împreună cu fiul și nepotul lui, dați la rândul lor în urmărire internațională. Dar ministrul Justiției de la București susține că mercenarul este deocamdată arestat în Dubai, şi că oferta lui de a fi adus în țară trebuie adusă la cunoștința magistraţilor din Emiratele Arabe Unite.

Avocații lui Horațiu Potra au transmis prin intermediul unui comunicat că fostul șef al mercenarilor din Congo vrea să se predea autorităților de la București.

Potra a fost trimis în judecată de curând, după ce a fost acuzat că în decembrie 2025 ar fi încercat să provoace violențe în Bucureşti cu ajutorul a 20 de apropiați, mulți dintre ei foști mercenari. Mai mult, în casa lui de la Mediaș, polițiștii au descoperit un arsenal militar, adus cel mai probabil ilegal din Africa.

„Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”, se arată în comunicatul avocaților lui Horațiu Potra.

Potra
The Guardian: Indivizi din Rusia apropiați administrației lui Vladimir Putin vor să oprească extrădarea lui Horațiu Potra

Potra, susțin avocații săi, ar fi gata să răspundă în proces, doar că ministrul Justiției spune că mercenarul nu se mai poate preda de bună voie. De câteva săptămâni este arestat provizoriu Într-o închisoare din Dubai, la cererea Ministerului Justiției de la București.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: O astfel de poziție ar semnifica o reducere a timpului de derulare a procedurilor pentru că ar fi o procedură simplificată. Dacă nu se face opoziție, judecătorul nu mai analizează acea opoziție și atunci se reduce timpul. Pentru mine, e important că România face toate demersurile care țin de noi pentru a ne asigura că persoanele care sunt căutate de statul român vin în fața justiției.

Mesajul lui Potra vine la scurt timp după ce jurnaliştii britanici de la The Guardian au dezvăluit că șeful unei organizații rusești care acționează în Orientul Mijlociu ar încerca să blocheze extrădarea romanului: „În prezent încercăm să oprim extrădarea lui Potra. (...) Avem multă experiență și o mulțime de oameni lucrează la eliberarea lui”.

În septembrie, Procurorul General al României anunța că același Horațiu Potra ar fi cerut azil politic la Moscova.

Corespondent PROTV: Horațiu Potra are statut de urmărit internațional, în baza unui mandat de arestare emis în lipsă pe numele lui încă din februarie, pentru acuzații de tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Așa că în momentul în care va păși pe tărâm românesc, va fi dus în fața judecătorului de dreptului și libertăți, pentru confirmarea măsurii preventive.

Procesul în care Potra și ceilalți inculpați au fost trimiși în judecată se află în faza camerei preliminare, la Curtea de apel București.   

Sursa: Pro TV

Etichete: extradare, dubai, horatiu potra, radu marinescu,

Dată publicare: 30-10-2025 19:46

