Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a transmis Horaţiu Potra printr-un comunicat de presă semnat de avocații săi.

Comunicatul integral transmis de avocații lui Horațiu Potra:

”Christiana Mondea şi Şerban Moga, avocaţii lui Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra:

Decizia de a se preda este dovada unor oameni care nu au nimic de ascuns. În calitate de avocaţi ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienţi ai noştri au luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se preda autorităților, pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române.

Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele.

Este important de subliniat că Horațiu Potra nu s-a sustras niciodată urmăririi penale. La momentul emiterii mandatului de arestare, acesta se afla deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea în mod legal.

Prin acest demers comun, familia Potra își exprimă disponibilitatea totală de a colabora cu organele judiciare și dorința ca toate aspectele cauzei să fie analizate în mod obiectiv, în cadrul unui proces corect și echitabil.” - se arată în comunicatul transmis de avocații lui Potra.

Recent, publicația britanică The Guardian a dezvăluit faptul că indivizi din Rusia apropiați administrației lui Vladimir Putin vor să oprească extrădarea lui Horațiu Potra.

Horațiu Potra, arestat în Dubai la solicitarea României

Ministerul Justiţiei a anunţat, la finalul lunii septembrie, că autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horaţiu Potra şi a altor două persoane.

Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost reţinut în 24 septembrie, în Dubai.

La sfârşitul lunii februarie, pe numele său, al fiului său şi al unei rude au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horațiu Potra este acuzat de infracțiuni grave în mai multe dosare

Horațiu Potra este acuzat de infracțiuni grave în mai multe dosare și a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni la ordinea constituțională.

Potrivit procurorilor, el ar fi pus la cale, împreună cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, o lovitură de stat.

Cine este Horațiu Potra

Născut în Mediaș, județul Sibiu, Horațiu Potra, în vârstă de 55 de ani, este fost luptător în Legiunea Străină devenit antreprenor în domeniul prestării de servicii militare private. În această calitate, a trimis ani la rând luptători români în diverse țări africane aflate în conflict.

Ulterior, s-a apropiat de politică și în 2024 îl descoperim printre susținătorii lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale.

Pe 8 decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională, în calitate de lider al mercenarilor care asigură protecția lui Călin Georgescu, a fost reținut în trafic împreună cu 20 de persoane.

În mașinile lor au fost descoperite zeci de arme albe, două pistoale și sume considerabile de bani. Iar la el acasă era un adevărat arsenal militar.

Procurorii susțin că Potra ar fi plănuit acțiuni violente de intimidare. De asemenea, anchetatorii mai spun că Potra și Eugen Sechila, cunoscut pentru afilierile sale neolegionare și apropiat de Georgescu, s-au întâlnit în decembrie 2024 la o fermă de cai din Ciolpani. În cadrul întâlnirii, ar fi discutat despre posibile acțiuni planificate în București. Ulterior au fost publicate imagini care documentează o întâlnire între Călin Georgescu, Horațiu Potra și Eugen Sechila.

Potra și-a asumat instigarea la violență

Potra înregistrase atunci și un mesaj video în care instiga public: ”Pe riscul meu personal, da, să vină sa mă aresteze DIICOT, SRI și SPP, cine vor ei. Eu zic da, instigare la revoltă. Români, ieșiți cu parul și pe ei, și pe mama lor. Doamne ajută!".

Potra a scăpat inițial fără nici o măsură preventivă, deși procurorii ceruseră arestarea lui. Ancheta a fost preluată de Parchetul General, iar în februarie ÎCCj a emis în lipsă pe numele lui un mandat de arestare.

Potra era deja în Dubai cu fiul său, Dorian, și încă o rudă, Alexandru, și ei dați în urmărire. Dar nici acolo, liderul mercenarilor nu a stat potolit.

Imediat după decizia BEC care a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025, a fost făcut public un mesaj atribuit lui Horațiu Potra, în care îndemna militarii să iasă cu arma pe stradă și să provoace haos.

Horațiu Potra: ”Ieșiți acum, ieșiți cu armele și arestați-i pe toți cei care au dat lovitura de stat! Absolut pe toți, arestați-i pe toți! Și dacă generalii voștri încearcă să vă opreasca, arestați-i și pe ei!”.

Pe 16 septembrie, Potra a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu și 20 de mercenari, fiind acuzați de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Avocatul lui Horațiu Potra a respins toate acuzațiile și a declarat mereu că acesta este nevinovat.

