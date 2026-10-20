Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 22 de ani a fost extrasă, aceasta fiind prinsă între garnitura de metrou și parapet. Victima este conștientă și prezintă multiple traumatisme.

Incidentul s-a produs în jurul orei 10:40, pe firul 1, iar circulația trenurilor a fost reorganizată, potrivit unui comunicat transmis de Metrorex.

Reprezentanții companiei au anunțat că personalul Metrorex a solicitat intervenția echipajelor SMURD și a celorlalte instituții abilitate pentru gestionarea situației.

Conform procedurilor interne aplicabile în astfel de cazuri, autoritățile competente, împreună cu reprezentanții Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Între timp, călătorii sunt informați cu privire la situația din stații și trenuri prin intermediul sistemului de sonorizare.