În medie, riscul celor cu grupa B sanguină este mai mare cu aproximativ 28%, conform ScienceAlert.

Diferența poate să nu pară foarte mare, însă ar putea fi suficient de importantă atunci când sunt prezenți și alți factori de risc.

„Au fost publicate numeroase analize sistematice și meta-analize care au investigat legăturile dintre grupele sanguine ABO și factorul Rh, pe de o parte, și diverse rezultate privind starea de sănătate, pe de altă parte”, a scris o echipă de cercetători condusă de epidemiologul Fang-Hua Liu, de la Spitalul Shengjing al Universității de Medicină din China.

„Cu toate acestea, până în prezent, asocierea dintre aceste grupe sanguine și starea de sănătate a oamenilor rămâne un subiect controversat”.

Cercetarea a inclus 51 de analize sistematice cu meta-analize, care au evaluat 270 de asocieri.

„Am recalculat fiecare asociere și am identificat un singur caz în care existau dovezi convingătoare ale unei legături între grupa sanguină B și riscul de diabet zaharat de tip 2, în comparație cu persoanele care au alte grupe sanguine.”

Grupele de sânge și predispoziția la anumite boli

Sângele uman este clasificat în opt grupe principale, în funcție de prezența sau absența anumitor zaharuri și proteine de pe suprafața globulelor roșii.

Grupele A, B și AB sunt definite de prezența antigenelor, adică molecule de zahăr care pot declanșa un răspuns imunitar.

Sângele din grupa O nu conține antigenele A sau B.

În același timp, factorul RH este determinat de prezența sau absența unor proteine care influențează compatibilitatea sanguină și stabilește dacă grupa este pozitivă sau negativă.

Studiile anterioare au sugerat că aceste diferențe subtile dintre celulele sanguine ar putea fi asociate cu o vulnerabilitate mai mare la anumite boli.

Pentru a analiza cele 270 de asocieri raportate între grupele sanguine și diverse boli, cercetătorii au supus fiecare asociere unei serii de teste statistice riguroase, menite să elimine rezultatele slabe sau nesigure, au explicat ei în studiul din BMC Medicine.

O singură asociere a îndeplinit cele mai înalte standarde de evidență științifică: cea dintre grupa sanguină B și diabetul de tip 2.

Rezultatele sugerează că această legătură este reală, deși efectul este relativ redus: riscul este cu aproximativ 28% mai mare decât riscul de bază.

Această creștere este mult mai mică decât cea asociată alimentației, greutății corporale sau stilului de viață.

De exemplu, consumul zilnic a doar 50 de grame de carne procesată crește riscul de diabet de tip 2 cu 37%. Un stil de viață sedentar poate majora riscul cu 112%, iar excesul de greutate reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc cunoscuți.

Cercetătorii nu au investigat însă mecanismele care ar putea explica această creștere a riscului. Un studiu publicat în 2025 sugerează că microbiomul intestinal ar putea avea un rol în această asociere, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma această ipoteză.