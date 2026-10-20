Votul pentru Cabinetul Luca Niculescu va începe, conform programului, după ora 14:00, dar reprezentanții formațiunilor politice din viitorul Executiv sunt siguri că acesta va trece, așa încât au fixat deja programul de lucru, pe repede înainte.

Potrivit unor surse parlamentare, depunerea jurământului miniștrilor este prevăzută marți seara, între orele 18 și 19, iar după ora 20, deja e prevăzută prima ședință a noului Guvern.

E nevoie de 233 de voturi pentru ca Executivul să fie învestit şi să se termine perioada de interimat a Guvernului demis condus de Ilie Bolojan. AUR şi USR au anunţat că nu vor vota, PNL şi UDMR au semnat un acord de susţinere cu premierul desemnat. Cu toate acestea, sunt unii parlamentari PNL care nu vor da votul Guvernului. PNL Iaşi a anunţat sâmbătă că nu susţine învestirea noului Cabinet, decizia fiind luată în unanimitate de Biroul Politic Judeţean.

Calculele din Parlament

PSD are în Parlament 92 de deputaţi şi 35 de senatori, în total - 127 de parlamentari

PNL are 55 de deputaţi şi 26 de senatori – 81 de parlamentari

UDMR are 21 de deputaţi şi 10 senatori, în total - 31 de parlamentari

Cele trei grupuri parlamentare au în total 239 de voturi, mai mult decât suficiente pentru ca Guvernul Luca Niculescu să fie învestit, dacă toţi parlamentarii formaţiunilor vor vota.

Au mai anunţat că vor vota Guvernul şi grupul parlamentar al minorităţilor – 17 parlamentari, grupul Uniţi pentru România (UPR) din Camera Deputaţilor - 16 membri şi neafiliaţii – 14 deputaţi şi 8 senatori, precum şi grupul PACE din Senat – care are 7 membri, ceea ce ar duce la aproape 300 de voturi pentru Guvernul Luca Niculescu.