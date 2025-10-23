Un șef de la ADP Sector 6 și-ar fi însușit 330.000 de lei, pierduți la pariuri. Banii proveneau din ridicarea mașinilor

23-10-2025 | 16:53
politie
Un șef din ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și fals. În 2024-2025 ar fi însușit peste 330.000 de lei, pierduți la pariuri sportive.

Aura Trif

”Astăzi, 23 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Olt, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Banii proveneau din taxele aferente mașinilor ridicate

Sursa citată a precizat că, în perioada decembrie 2024 - august 2025, ”un bărbat, în calitate de angajat al unei instituţii, şi-ar fi însuşit, în mod repetat, sumele de bani provenite din achitarea taxelor aferente autoturismelor ridicate de pe domeniul public, ca urmare a unor încălcări ale normelor rutiere, prin întocmirea unor borderouri de predare false”.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 331.000 de lei. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Surse judiciare au precizat că cel vizat este şef de birou în cadrul ADP Sector 6 şi şi-ar fi însuşit pe nedrept banii pe care i-au plătit oamenii să-şi recupereze maşinile, după ce au fost ridicate.

Banii luaţi din gestiunea instituţiei ar fi fost pierduţi la pariuri sportive.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 23-10-2025 16:53

