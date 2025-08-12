Un tânăr s-a dat drept polițist, a oprit un bărbat lângă o agenție de pariuri, în București, și i-a luat bani din buzunar

Stiri actuale
12-08-2025 | 23:03
politie

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive, după ce s-a dat drept poliţist şi ar fi deposedat un alt tânăr de 500 de lei.

autor
Stirileprotv

Fapta a avut loc în Sectorul 4, în această noapte, când poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie au fost sesizaţi prin apel la 112, victima fiind un bărbat de 24 de ani, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, marţi, Agerpres

Din investigaţiile efectuate, s-a stabilit că în timp ce persoana vătămată se deplasa către o staţie de transport în comun, a fost oprită în proximitatea unei agenţii de pariuri sportive de către un bărbat.

"Acesta, prin folosirea fără drept a unei calităţi oficiale, i-ar fi efectuat un control corporal, context în care i-ar fi luat din buzunarul pantalonilor 500 de lei, iar pentru a păstra suma, ar fi încercat să folosească forţa fizică asupra victimei", arată sursa citată.

După depistarea bărbatului, poliţiştii au procedat la efectuarea unui control corporal asupra acestuia, fiind găsită suma de bani pe care acesta ar fi luat-o din buzunarul persoanei vătămate.

Citește și
deținut evadat
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa

Bănuitul a fost condus la sediul subunităţii pentru audieri.

"În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală", precizează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 14 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, politist,

Dată publicare: 12-08-2025 23:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa
Stiri actuale
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa

Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa.

Poliţia a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara
Stiri actuale
Poliţia a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara

Poliția Timiș a instituit o zonă specială de siguranță publică în zona Gării de Nord din Timișoara, pentru a preveni disconfortul și incidentele cauzate de persoane fără adăpost și cerșetorie, măsura fiind valabilă până pe 13 septembrie.

DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție
Stiri actuale
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție

Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, dar și în apartamentul unui director pe care îl anchetează pentru suspiciuni de corupție.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12