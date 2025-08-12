Un tânăr s-a dat drept polițist, a oprit un bărbat lângă o agenție de pariuri, în București, și i-a luat bani din buzunar

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive, după ce s-a dat drept poliţist şi ar fi deposedat un alt tânăr de 500 de lei.

Fapta a avut loc în Sectorul 4, în această noapte, când poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie au fost sesizaţi prin apel la 112, victima fiind un bărbat de 24 de ani, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, marţi, Agerpres

Din investigaţiile efectuate, s-a stabilit că în timp ce persoana vătămată se deplasa către o staţie de transport în comun, a fost oprită în proximitatea unei agenţii de pariuri sportive de către un bărbat.

"Acesta, prin folosirea fără drept a unei calităţi oficiale, i-ar fi efectuat un control corporal, context în care i-ar fi luat din buzunarul pantalonilor 500 de lei, iar pentru a păstra suma, ar fi încercat să folosească forţa fizică asupra victimei", arată sursa citată.

După depistarea bărbatului, poliţiştii au procedat la efectuarea unui control corporal asupra acestuia, fiind găsită suma de bani pe care acesta ar fi luat-o din buzunarul persoanei vătămate.

Bănuitul a fost condus la sediul subunităţii pentru audieri.

"În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală", precizează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 14 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.

