Trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o casă de pariuri din Germania. Autorul este încă în libertate

Stiri externe
11-10-2025 | 21:19
Poliție Germania
Getty Images

Trei persoane au fost rănite sâmbătă în centrul oraşului Giessen, după ce s-au tras focuri de armă într-o casă de pariuri, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei locale, citat de dpa.

autor
Mihaela Ivăncică

Individul care a deschis focul a fugit de la locul faptei şi este încă în libertate în urma incidentului, produs în jurul orei 15:00 (13:00 GMT) în acest oraş din centrul Germaniei.

Poliţia îl caută pe făptaş, iar un purtător de cuvânt al forţelor de ordine a declarat că nu există niciun pericol pentru public.

Locul atacului a fost izolat, iar criminaliştii şi-au început ancheta.

Nu există deocamdată informaţii cu privire la gravitatea stării persoanelor rănite şi nici nu au fost dezvăluite detalii suplimentare, întrucât operaţiunea de căutare a făptaşului este încă în curs de desfăşurare.

Citește și
atac biserica
Mai mulți credincioși au fost omorâți în SUA, iar biserica în care se aflau a fost incendiată de către un fost pușcaș marin

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, atac armat,

Dată publicare: 11-10-2025 21:19

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Două persoane au murit, alte trei sunt în stare gravă. Suspectul a fost împuşcat
Stiri externe
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Două persoane au murit, alte trei sunt în stare gravă. Suspectul a fost împuşcat

Două persoane au murit și alte trei au fost grav rănite joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică, adăugând că suspectul a fost împuşcat de ofiţeri, relatează Reuters şi AFP.

Mai mulți credincioși au fost omorâți în SUA, iar biserica în care se aflau a fost incendiată de către un fost pușcaș marin
Stiri externe
Mai mulți credincioși au fost omorâți în SUA, iar biserica în care se aflau a fost incendiată de către un fost pușcaș marin

Cel puțin cinci persoane au fost ucise după ce o biserică mormonă din Michigan a fost incendiată în timpul unui atac armat în masă. Autorul masacrului, un fost pușcaș marin, a fost împușcat mortal de către polițiști.

Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: mai multe persoane împușcate, lăcașul în flăcări
Stiri externe
Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: mai multe persoane împușcate, lăcașul în flăcări

Mai multe persoane au fost împuşcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunţă duminică poliţia, relatează The Associated Press.

Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO
Stiri Diverse
Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO

Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar opt rănite într-un atac armat la Southport, North Carolina, după ce un bărbat a deschis focul de pe un vapor asupra unui bar, potrivit autorităților locale.

Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis
Stiri externe
Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis

Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți, miercuri, după un atac armat care a avut loc la sediul federal al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din Dallas, potrivit presei locale, citată de Reuters. Printre cei decedați se află și atacatorul.

Recomandări
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”
Stiri Sociale
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

În a patra zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva zeci de mii de oameni au umplut strazile Iașiului. Înarmați cu răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Top citite
1 sexting - sexualitatea in era digitala
Shutterstock
Stiri Sanatate
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații
2 Emmanuel Macron
Getty
Stiri externe
Surpriză. Emmanuel Macron l-a numit din nou premier pe Sebastien Lecornu, la câteva zile după ce i-a acceptat demisia
3 trump
Shutterstock
Stiri externe
Trump, încrezător că armistiţiul dintre Israel şi Hamas va rezista: „Toţi sunt sătui să se lupte”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Octombrie 2025

30:10

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28