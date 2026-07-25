Un ONG le-a adus mai mulți instructori și chiar un avocat care le-au demonstrat cum pot evita pericolele.

Forțele de ordine învață să gestioneze pericolele

Un deținut din Craiova, închis 11 ani pentru că și-a violat fiica vitregă, a fost împușcat mortal de polițiști, după ce a evadat de la un punct de lucru. Cu două săptămâni mai devreme, un bărbat din Neamț a fost împușcat mortal de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare. Iar la Iași, un alt bărbat a fost rănit acum doi ani cu un foc de armă tras de polițiștii asupra cărora s-a năpustit cu un topor.

Sunt doar trei exemple care au stârnit ample dezbateri în rândul forțelor de ordine și în rândul populației, care consideră adesea intervențiile armate exagerate sau nejustificate.

Zeci de angajați din poliție, penitenciare și jandarmerie au aflat cât de sensibilă e granița între o intervenție protejată de lege și riscul unor acuzații penale.

Adrian Zamfir, avocat: „Asta e răspunsul: folosesc arma, cel puțin în zona asta de conflicte fizice, folosesc arma când știu că e ultima variantă. Dacă nu folosesc arma, cineva acum moare. Dacă nu folosesc arma acum, un coleg de-al meu va fi înjunghiat. Dacă vorbim de faptul că îți iei o palmă, îți iei un pumn, personal aș evita să scot arma. Chit că legea mi-ar da voie.”

Pregătirea fizică reduce riscurile

Am închis distanța și am o secundă de frame acolo în care am oprit atacul. Următorul pas e să blochez brațul, îl înfășor. După ce l-am încărcat de câte ori e nevoie, am mai multe opțiuni de aici. Brațul rămâne la mine, am deja pză pe el, pe gât, pe cap, pe spate, îl trag pur și simplu jos.

Pregătirea fizică și tehnicile de imobilizare pot fi salvatoare când polițiștii sunt atacați și nu apucă să își folosească armele din dotare.

Corespondent PROTV: „Pentru forțele de ordine, acordarea primului ajutor, chiar unei persoane ce a fost rănită prin împușcare, este la fel de importantă. Ba chiar o obligație legală, care, dacă nu este respectată, poate atrage acuzații de natură penală.”