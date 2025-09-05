Șase luni de restricții pentru Marian Vanghelie. Are interdicție să-și vadă fetița și să se apropie de Oana Mizil și mama ei

Cearta violentă cu fosta parteneră de viață se încheie prost pentru Marian Vanghelie. Pe numele fostului primar al sectorului 5 a fost emis un ordin de protecție pentru 6 luni.

Este decizia magistraților din Buftea, după ce Vanghelie a amenințat-o cu moartea pe Oana Mizil, mama fiicei sale.

Instanța din Buftea a analizat probele video depuse la dosar, dar și declarațiile date de Oana Mizil și de mama acesteia. S-a analizat inclusiv raportul întocmit de polițiștii care au sosit la casa Oanei Mizil în ziua în care Marian Vanghelie susținea că venise doar ca să-și vadă copilul. Simpla vizită s-a transformat în amenințări cu moartea și injurii.

Comportamentul lui Marian Vanghelie i-a determinat pe judecători să decidă emiterea ordinului de restricție pentru o jumătate de an.

Politicianul nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de Oana Mizil, de fiica lor și de mama Oanei Mizil. Mai mult, se păstrează această distanță-limită și față de locuința Oanei Mizil și față de școala unde învață copilul.

Reacțiile celor implicați

Oana Mizil a aflat vineri, la Judecătoria Buftea, că instanța îi dă câștig de cauză. În următoarele 6 luni, Marian Vanghelie nu se mai poate apropia de ea, de mama și de fiica sa.

„Ne-am judecat, ne-am explicat părerile. Am cerut maximul. E o situație dificilă și pentru mine, și pentru fetiță, dar și pentru Marian. Fata e bine acum, a fost un pic speriată” a spus Oana Mizil.

De cealaltă parte, Marian Vanghelie consideră că decizia magistraților este exagerată: „Voi face apel, știu toate căile de atac, nu mi se pare OK, e o decizie grăbită și la lege trebuie să ne uităm, că nu e normal să se aplice așa. Pentru toate familiile ar trebui diferențiat, pentru fiecare caz în parte.”

Conflictul dintre foștii parteneri este vechi. Primul ordin de restricție cerut de Oana Mizil datează din 2021, însă a fost retras la solicitarea fostei deputate. Dacă atunci a avut puterea să treacă peste neînțelegeri, de această dată nu a mai făcut nicio concesie.

Pe pagina sa de Facebook, Oana Mizil a postat un mesaj:

„Îmi doresc ca acest pas să fie înțeles în primul rând ca o protecție a copilului meu și ca o responsabilitate de mamă. Fac apel la respectarea vieții private și la discreție în aceste momente pentru a nu expune și mai mult un copil care merită să fie ferit de presiunea și atenția publică. Nu doresc să transform această situație într-un spectacol, nu voi face declarații suplimentare și voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu cuvinte.”

În cazul în care Marian Vanghelie nu va respecta ordinul emis pe numele său, riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare.

