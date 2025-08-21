Avocata agresorului familiei Măruță a cerut internarea bărbatului la psihiatrie. Judecătorul a emis un nou ordin de protecție

21-08-2025 | 20:31
Andra și Cătălin Măruță au obținut un nou ordin de protecție împotriva bărbatului din Tulcea care i-a amenințat cu moartea. Judecătoria Buftea i-a interzis ca în următoarele 12 luni să se mai apropie de soții Măruță.

Ovidiu Oanță

Respectarea ordinului va fi monitorizată cu ajutorul unei brățări electronice de supraveghere.

După expirarea ordinului provizoriu de protecție emis de polițiștii din Ilfov împotriva bărbatului de 56 de ani, Andra și Cătălin Măruță au cerut unul nou.

Magistratul de la Judecătoria Buftea i-a interzis categoric fanului ca în următoarele 12 luni să se mai apropie de familia Măruță la o distanță mai mică de 200 de metri.

Andra Măruță: „Apreciez foarte tare admirația fanilor, pentru că noi artiștii din asta trăim, din aplauzele lor, dar când devine obsesie e periculos pentru familia noastră. Iar familia noastră este prioritatea noastră. Omul a venit, i s-a spus frumos „Nu mai veni”, dar dacă tot a insistat, am ajuns în situația asta.”

Andra și Cătălin Măruță i-au relatat judecătorului că bărbatul îi hărțuiește încă din ianuarie și a fost inclusiv acasă la părinții artistei. Atunci când i s-a spus să îi lase în pace, suspectul a trecut la amenințări.

Cătălin Măruță: „Sunt obsesii pe care el le are față de Andra, faptul că el vrea să o salveze, nu știu de cine, el a salvat-o și pe Celine Dion în postările pe care le-a pus pe rețelele lui de socializare. Spune că face asta pur și simplu din dragoste pentru Andra să o protejeze să fie alături de ea. A pătruns în curte, în spatele casei. Violența și-a exprimat-o pe rețelele de socializare.”

Bărbatul a fost citat la proces, dar a lipsit. A transmis prin avocat că din greșeală ar fi venit la instanță cu o zi mai devreme. Așa că avocata lui i-a cerut instanței să emită ordinul de protecție cerut de soții Măruță și chiar să fie internat într-un spital pentru evaluare psihiatrică.

În sala de judecată, Andra și Cătălin Măruță i-au cerut judecătorului să emită ordinul prin care să fie protejați nu doar ei, cât mai ales copiii și părinții lor. Au insistat ambii ca acest ordin să se concretizeze printr-o brățară electronică de monitorizare care să îl împiedice pe bărbat să se mai apropie de familie și de locurile în care Andra și Cătălin Măruță își desfășoară activitatea zilnică.

Între timp, polițiștii din Ilfov vor continua și ancheta penală deschisă pentru amenințările cu moartea lansate de suspect.

Sursa: Pro TV

Cătălin și Andra Măruță au cerut joi la Judecătoria Buftea un nou ordin de protecție împotriva bărbatului care i-a amenințat cu moartea.  

