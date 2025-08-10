Răfuială în trafic la Timișoara. Două mașini s-ar fi ciocnit intenționat, iar polițiștii au găsit săbii într-una dintre ele

Un accident produs la Timișoara a scos la iveală o posibilă răfuială între clanuri. Două mașini s-ar fi ciocnit intenționat în trafic, iar una dintre ele a lovit un bărbat aflat pe trotuar. Două persoane au ajuns la spital.

Bănuiala anchetatorilor este susținută și de faptul că într-un autoturism s-au găsit săbii, bâte, crose de golf și un briceag.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18, pe podul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

O cameră de supraveghere a surprins cum o mașină decapotabilă este lovită de un alt vehicul.

Autoturismele s-au oprit pe trotuar, iar unul dintre ele a atins un pieton ce se afla în zonă.

Bărbat: „Am înțeles că un pieton a fost pe trotuar și ăștialalți doi s-au accidentat.”

În doar câteva minute, zona a fost împânzită de autorități.

Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș: „Au fost transportați la spital pietonul și unul dintre șoferi, în stare conștientă și cooperantă.”

Celălalt conducător auto, un bărbat de 35 de ani, a fost dus la audieri.

Remus Mezinca, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Într-una dintre mașini s-au găsit mai multe obiecte contondente și ascuțite, polițiștii efectuând cercetări cu privire la proveniența acestora.”

Accidentul nu ar fi fost deloc întâmplător, potrivit unor surse din anchetă.

Oamenii legii suspectează un posibil conflict între două clanuri rivale, iar ciocnirea ar fi fost – de fapt – intenționată.

Bărbat: „Din păcate, răzbunările... nu mai există puțină credință, puțină concesie. Mai nou, fiecare dintre tinerii ăștia au câte o armă, nu mai există toleranță.”

Bărbat: „Așa am auzit și eu, că au fost ceva arme.”

Polițiștii au deschis o anchetă și iau – acum – în calcul toate variantele.

