Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute. RO-Alert, emis pentru posibila cădere de obiecte din spațiul aerian

”În cursul acestei nopţi, în jurul orei 01:10, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Delta» al judeţului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-Alert, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

Mesajul a avut caracter preventiv, fiind emis pentru informarea şi protejarea cetăţenilor.

Populaţia a fost îndrumată să respecte recomandările din mesaj şi să se adăpostească în caz de nevoie, iar în cazul în care au nevoie de ajutor, să solicite sprijin la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

”Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional. Pe durata transmiterii mesajului RO-ALERT, care s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 90 de minute, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care au fost solicitate informaţii suplimentare privind natura avertizării”, a mai transmis sursa citată.

