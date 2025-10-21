Cum arată cea mai modernă și dotată navă făcută vreodată în România. A fost lansată la șantierul naval din Tulcea

Prysmian Alessandro Volta
Prysmian

Șantierul naval din Tulcea a lansat marți la apă cea mai complexă navă făcută vreodată aici și probabil cea mai modernă și mai dotată navă construită vreodată în România.  

Cristian Anton

Șantierul Vard a lansat marți, 21 octombrie, la apă cea mai complexă navă făcută la Tulcea și poate cea mai modernă și dotată navă făcută vreodată în România, potrivit grupului Comisia Europeană a Dunării.

Este vorba de cable layer-ul ”Prysmian Alessandro Volta”, ”un succes deosebit pentru navaliștii români care au construit nava dotată complet în detrimentul șantierelor din Norvegia, unde va avea loc doar comisionarea”, mai arată sursa citată.

Nava de 193 de metri lungime este folosită pentru parcurile eoliene offshore și este a opta navă din flota grupului italian Prysmian, lider global în industria cablurilor și a tranziției energetice.

Prysmian Alessandro Volta” a costat 230 de milioane de euro, potrivit informațiilor oferite de companie în octombrie 2024, la lansarea lucrărilor de construcție.

Nava este capabilă să transporte 19.000 tone de cablu, pe care îl poate îngropa sau derula până la 1.500 de metri adâncime pe fundul mării, fiind un vas inovator din perspectiva dotărilor sale, potrivit Prysmian.

Este a treia navă construită de Vard la Tulcea pentru Prysmian, după vasele ”Mona Lisa” și ”Leonardo da Vinci”.

Șantierul din Tulcea, cel mai mare angajator din județ

Despre ”Alessandro Volta”, italienii spun că noul ”vas inovator al Prysmian este conceput să sprijine dezvoltarea reţelelor de energie în contextul tranziţiei energetice“.

Cu o lungime de aproximativ 193 m și o lățime de aproximativ 34 m, noua navă va fi echipată cu soluții avansate de instalare a cablurilor, cum ar fi trei caruseluri pentru o capacitate totală de 19.500 de tone, poziționându-se printre navele cu cea mai mare capacitate de încărcare a cablurilor de pe piață și permițând un timp de transport redus de la fabrică la șantier, pentru o eficiență generală îmbunătățită a proiectului.

O forță de tracțiune a bornei de peste 200 de tone va permite navei să efectueze operațiuni complexe de instalare, de întindere și îngropare simultană a cablurilor (până la 4 cabluri) cu o varietate de pluguri, pentru o optimizare de neegalat a operațiunilor offshore. Nava va fi echipată cu sisteme de poziționare și menținere a mersului DP3 de ultimă generație și va fi operațională până la începutul anului 2027.

În ceea ce privește Prysmian Leonardo da Vinci și Prysmian Monna Lisa, noua navă va fi construită de Grupul VARD (o filială a Grupului Fincantieri), unul dintre liderii mondiali în proiectarea și construcția de nave specializate pentru piața offshore”, mai spune Prysmian.

Șantierul Vard este cel mai mare angajator din județul Tulcea, cu peste 2.700 de angajați, cu o cifră de afaceri de 722 milioane lei și un profit net de 5 milioane lei în 2023.

Vard este o companie italiană, parte a grupului Fincantieri, unul dintre cei mai mari constructori de nave din lume, cu venituri de 8,128 miliarde de euro în 2024. 

