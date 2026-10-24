Obiectele - un ștergar, un batic, două funde și un costum - făceau parte dintr-o expoziție de vestimentație tradițională săsească, găzduită de biserică în ultimele două luni și jumătate.

Furtul a fost descoperit în urmă cu câteva zile, la inventarul de final, când colecționarul căruia îi aparțin costumele a constatat lipsa lor.

Nu se știe dacă au dispărut deodată sau în timp și nu există deocamdată indicii cu privire la făptași.

Pe durata expoziției, biserica a fost vizitată de mai bine de o mie de persoane, spun administratorii lăcașului de cult. Alte câteva piese vestimentare au fost vandalizate, adică tăiate și pătate.

Cele 18 costume expuse sunt autentice, lucrate manual, unele vechi de peste 100 de ani. Colecționarul spune că obiectele furate valorează aproximativ 2000 de euro.