Prezență masivă la vot dincolo de Prut. Peste 100.000 de moldoveni au votat în mai puțin de 2 ore de la deschiderea urnelor

28-09-2025 | 08:39
Republica Moldova, alegeri
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a lansat panoul interactiv la care poate fi urmărită prezența la vot, în timp real.

 

Cristian Anton

La puțin după o oră și jumătate de vot, prezența de vot era de circa 3,5%, cu aproximativ 100.000 de cetățeni moldoveni care și-au exprimat votul.

Prezența la vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova poate fi urmărită, în timp real, AICI.

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a anunțat că toate secțiile de votare organizate în Republica Moldova și în afara țării s-au deschis, scrie Moldpres, agenția publică de știri a Republicii Moldova.

Fără incidente după prima oră de vot

În cursă rămân înscriși 23 de concurenți electorali până la pronunțarea deciziei în cazul unui concurent înscrierea în cursă a căruia a fost anulată de CEC în ședința din 26 septembrie. Carman a precizat că pe listele electorale sunt înscriși 2. 744. 404.

„După prima oră de votare, procesul decurge fără incidente”, a declarat Caraman.

Președinta CEC a atras atenția asupra încălcărilor la scrutin, subliniind că este interzisă fotografierea buletinului de vot, distribuirea acestuia pe rețele de socializare; deteriorarea buletinului de vot și sustragerea acestuia din secția de votare.

