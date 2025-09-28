Maia Sandu, după ce a votat: ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”

Stiri actuale
28-09-2025 | 09:25
maia sandu vot
Maia Sandu

Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Maia Sandu.  

autor
Cristian Anton

”Am votat să păstrăm pacea”, a spus liderul de la Chişinău, adugând: ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”.

Ea a precizat că votul cetăţenilor este cel care trebuie să decidă soarta ţării, argumentând că „Moldova este o ţară cu oameni demni, care nu-şi vând ţara”.

„Să nu permitem hoţilor şi trădătorilor să decidă pentru noi!”, a îndemnat Maia Sandu.

Citește și
basescu
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

„Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”, a mai afirmat ea.

Preşedintele Republicii Moldova a dat asigurări că statul face tot ca oamenii să fie în siguranţă, iar votul protejat.

”Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară”

„Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de ţară. Să meargă cu toţii la vot. Mâine ar putea fi prea târziu”, a fost mesajul ei către cetăţenii Republicii Moldova.

Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentul Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători).

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Sursa: News.ro

Etichete: Maia Sandu, votare, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 09:21

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința”
Stiri externe
O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința”

O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1.400 de kilometri împreună cu cei doi copii pentru a vota la alegerile parlamentare, la secția organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău.

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Prezență masivă la vot dincolo de Prut. Peste 100.000 de moldoveni au votat în mai puțin de 2 ore de la deschiderea urnelor
Stiri actuale
Prezență masivă la vot dincolo de Prut. Peste 100.000 de moldoveni au votat în mai puțin de 2 ore de la deschiderea urnelor

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a lansat panoul interactiv la care poate fi urmărită prezența la vot, în timp real.  

Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO
Stiri externe
Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28