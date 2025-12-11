Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

11-12-2025 | 15:12
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Procurorii afirmă că unele dintre situațiile relatate, dacă se confirmă, pot indica o abdicare a sistemului judiciar de la rolul său constituțional, motiv pentru care CSM anunță demersuri de verificare.

Potrivit comunicatului, procurorii din Secție subliniază că dispun de instrumente legale interne pentru a verifica modul de funcționare a parchetelor și activitatea procurorilor, iar aceste mecanisme vor fi activate „în acord cu rolul instituțional” al CSM.

Totodată, Secția amintește că, în ultimii trei ani, a semnalat în repetate rânduri Ministerului Justiției și decidenților politici necesitatea revizuirii unor prevederi din legile justiției — exact unele dintre aspectele expuse în materialul Recorder. Modificările succesive operate între 2017 și 2022 ar fi afectat profund activitatea parchetelor, atât în urmărirea penală, cât și în managementul intern.

CSM atrage atenția că asocierea acestor probleme de sistem cu dezbaterea politică privind pensiile de serviciu ale magistraților este „strict conjuncturală” și riscă să manipuleze opinia publică, deturnând scopul anchetei jurnalistice.

În final, procurorii subliniază că indiferent de rotația politică a ultimilor ani, recomandările venite de la Comisia de la Veneția, MCV și mecanismul european privind statul de drept nu au fost implementate în mod real. Orice reformă autentică a sistemului judiciar trebuie să includă modificări legislative clare, conforme solicitărilor venite din interiorul profesiei și din partea organismelor europene.

Utilizatori din România ai platformei TikTok au raportat primirea unor mesaje suspecte în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deţinătorii unui cont sau ai unei pagini.  

