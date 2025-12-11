CTP, după conferința de la Curtea de Apel București: Justiția monolit Savonea e foarte greu să fie spartă din interior

Stiri actuale
11-12-2025 | 15:02
cristian tudor popescu
Shutterstock

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un mesaj pe Facebook în care critică lipsa de reacție a președintelui Nicușor Dan în contextul dezvăluirilor făcute de documentarul Recorder despre corupția din sistemul judiciar.

autor
Mihaela Ivăncică

CTP subliniază că materialul Recorder a reușit deja să producă efecte importante.

Până în clipa de față, documentarul Recorder a realizat ceva important: câțiva magistrați au crăpat tăcerea din Justiție, câteva mii de oameni au ieșit să protesteze împotriva caracatiței din zisa Justiție. E un început bun, dar dezmembrarea monstrului poate fi realizată doar prin măsuri operative. Președintele Dan a fost votat de 6 milioane de români în speranța că, spre deosebire de predecesorul său, va FACE ceva. După 7 luni, deosebirea față de Iohannis e că Nicușor vorbește mai mult. Cât privește făcutul, singurul gest clar asumat a fost să-l dea afară, după o lună, pe consilierul Ludovic Orban. Pentru vina de a nu crede în Drulă și a-l apăra pe Bolojan. În rest..., a scris Gazetarul pe pagina sade Facebook.

Reproșuri privind reformele în Justiție

CTP îi reproșează președintelui că nu a sprijinit reformele privind reducerea pensiilor speciale ale magistraților și că a rămas la nivel de declarații despre volumul de muncă din instanțe.

Despre Justiție nu ne-a spus decât că magistrații români muncesc mai mult decât cei din Europa. Că a văzut el cum vine grefiera cu căruciorul de supermarket plin cu dosare. Și nu l-a susținut pe Bolojan în încercarea de a tăia pensiile bestiale ale magistraților. Documentarul Recorder ar fi trebuit realizat din inițiativa președintelui la un nivel logistic mai ridicat, cu mijloace instituționale mult mai puternice decât ale jurnaliștilor. De pildă, e de crezut că SRI, de care președintele nu se atinge, nu știa tot ce e în ancheta Recorder?

Citește și
Curtea de Apel Bucuresti
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

Corupția e peste tot, dar cea din Justiție e cea mai periculoasă, căci Justiția e puterea care poate pedepsi corupția. Pus în ofsaid, dl Dan a aruncat următoarele întrebări pe facebook: „Cine strânge probele și cine face sesizările? De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiție, deși se vorbește de lucrurile astea de mult timp? Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim? Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim? De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii? De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?”., a mai transmis CTP.

Cristian Tudor Popescu a comentat răspunsul președintelui Nicușor Dan la dezvăluirile documentarului Recorder despre corupția din Justiție.

Rar am văzut ceva mai lipsit de sens: răspunsul la toate aceste întrebări este în chiar documentarul Recorder: dictatura Savonea. N. Dan nu a rostit niciodată acest nume până a-l scrie acum pe net. Întrebările ar fi avut rost dacă le-ar fi adresat direct CSM, participând imediat la o ședință, așa cum l-a sfătuit gratis concediatul Ludovic Orban. Mă veți întreba: de criticat, criticați, dar soluții aveți? Treaba mea ca gazetar e să critic, soluții să dea cei din conducerea statului, plătiți pentru asta. Totuși, propun o cale de acțiune: Justiția monolit Savonea e foarte greu să fie spartă din interior. Trebuie un pickhammer din afară. Acesta poate fi Secția Specială de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Bineînțeles, nu cu cei doar 35 de procurori pe care îi are acum. Reorganizată, înzestrată cu procurori valoroși profesional, curajoși și onești (mai există, trebuie doar să-i cauți), subordonată direct Procurorului General care va fi numit de președintele Dan. Această Secție Specială ar putea ancheta cel puțin cazurile din documentarul Recorder, a mai scris CTP.

Apel la acțiune imediată

Cristian Tudor Popescu a declarat pe Facebook că președintele Nicușor Dan trebuie să facă ceva concret și rapid în ceea ce privește Justiția, „cu cap și coadă”. CTP avertizează că, altfel, Dan riscă să rămână doar un „postac pe Facebook care a văzut documentarul Recorder cap-coadă”.

Președintele Dan poate face asta. Sau altceva. Dar SĂ FACĂ, și repede, ceva cu cap și coadă. Altfel, va fi doar un postac pe facebook care „a văzut documentarul Recorder cap-coadă”. Nu îmi surâde ideea repunerii DNA în dreptul de a ancheta corupția magistraților. De ce? Deoarece șeful DNA, Marius Voineag, poartă la încheietura mâinii un complet de brățări, curelușe și mărgelușe, a mai afirmat el.

Gazetarul a precizat că nu a mai trăit o astfel de scenă de la momentul tălăzuirii mulțimii în Piața Palatului, în vremea lui Nicolae și Elena Ceaușescu.

N-am mai trăit așa ceva de la momentul tălăzuirii mulțimii în Piața Palatului, în vreme ce N. și E. Ceaușescu își roteau ochii furioși și speriați în toate părțile. Aidoma CPEx, în spatele președintei CAB Arsenie au fost aliniați 3 bărbați și 6 femei care au tăcut mâlc. Intervenția judecătoarei Raluca Moroșanu, hotărâtă, curajoasă, întristată, precisă mi-a adus lacrimi în ochi. A spus doar atât: cu toată viața și cariera mea de 26 de ani în magistratură, confirm că tot ce a spus judecătorul Laurențiu Beșu este adevărat, suntem terorizați de conducere. Din sală s-au auzit destule aplauze, dar cred că au fost ale jurnaliștilor. Apoi, la tirul de întrebări care a urmat, singurul răspuns al lui Arsenie a fost: „Alo, alo, așezați-vă liniștiți la locurile voastre!”. O încercare disperată, cum nu credeam să văd într-o sală a Justiției române, a fost redarea, pe un laptop, a unui dialog dintr-un proces, care era menită s-o scoată isterică pe judecătoarea Daniela Panioglu; a fost oprită la jumătate, din gâtul mâinii, de Arsenie, pentru că arăta limpede că Panioglu avea dreptate. Arsenie a pus capăt în forță conferinței de presă, condusă în stil Florin Iordache Altăntrebare, refuzând să răspundă întrebărilor tuturor jurnaliștilor înscriși pe listă. Nu îndrăznesc să sper că pentru caracatiță va urma ce s-a întâmplat cu regimul ceaușist...”, a conchis CTP.

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: justitie, cristian tudor popescu, Curtea de Apel,

Dată publicare: 11-12-2025 14:54

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Sorin Oprescu, de nepredat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea României. Motivul invocat
Stiri actuale
Sorin Oprescu, de nepredat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea României. Motivul invocat

Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de predare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii eleni.

Procurorii din Capitală solicită CSM să dea aviz negativ la proiectul de reformă a pensiilor speciale
Stiri actuale
Procurorii din Capitală solicită CSM să dea aviz negativ la proiectul de reformă a pensiilor speciale

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor şi solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

Premieră în România: Curtea de Apel Constanța anulează taxa de 200 lei pentru oamenii care au mașină, nu și loc de parcare
Stiri actuale
Premieră în România: Curtea de Apel Constanța anulează taxa de 200 lei pentru oamenii care au mașină, nu și loc de parcare

Pentru prima dată în România o instanță a anulat definitiv o taxă locală de ocupare a domeniului public.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Stiri actuale
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28