Pericol la Călimănești, traficul e blocat pe DN1. O cisternă cu GPL are pierderi de gaze. S-a emis RO-Alert | VIDEO

Stiri actuale
09-12-2025 | 16:01
×
Codul embed a fost copiat

O cisternă care transporta GPL are scăpări de gaze, în localitatea Călimănești, iar pompierii intervin pentru limitarea pericolului

autor
Stirileprotv

A fost creată o zonă de siguranță, iar pompierii acționează cu jet pulverizat pe cisternă. Nu au fost semnalate victime. Traficul pe DN 7 este oprit. Populația din zonă a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, transmite news.ro.

La locul incidentului a fost solicitată o altă cisternă pentru transvazarea gazului.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat că este vorba despre o autocisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta prezentând scăpări de substanțe. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din județul Bihor. La fața locului intervin polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, precum și polițiști din Călimănești și Brezoi. De asemenea, pompierii militari vâlceni acționează pentru asigurarea măsurilor de protecție și intervenție", a precizat IPJ Vâlcea.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative până la reluarea traficului în condiții de siguranță.

Citește și
petrolier gpl ismail
Final de criză la granița României. Incendiul de la nava plină cu GPL a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni acasă

Cisternă pentru transvazare și autospecială cu roboți

Potrivit ISU Vâlcea, a fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului, precum și o autospecială de intervenție cu roboți. Zona nu este locuită, astfel că pericolul este limitat.

„Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de m și se acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei", a anunțat ISU Vâlcea.

Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă.

Intervenție cu două autospeciale de stingere

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru gestionarea unei situații de urgență generate de miros de gaz provenit de la o autocisternă aflată în localitatea Călimănești, pe DN 7. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă și o autospecială CBRN", a transmis ISU Vâlcea.

De asemenea, a fost anunțat și SVSU din localitate, care s-a deplasat la locul evenimentului.

Potrivit sursei citate, nu sunt victime.

Trafic oprit pe DN 7, reluare estimată după ora 15:30

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, la kilometrul 199, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, pentru desfășurarea intervenției de specialitate, „în urma semnalării pierderilor de substanță inflamabilă din încărcătura unei autocisterne".

Se estimează că traficul va fi reluat după ora 15:30.

Sursa: Pro TV

Etichete: gpl, cisterna, ro-alert, calimanesti,

Dată publicare: 09-12-2025 15:46

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat într-un șanț pe DN 26, în Vaslui. Pompierii militari au asigurat zona
Stiri actuale
O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat într-un șanț pe DN 26, în Vaslui. Pompierii militari au asigurat zona

O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat, sâmbătă, într-un şanţ, pe DN 26 Blăgeşti-Oancea, informează ISU Vaslui.

Final de criză la granița României. Incendiul de la nava plină cu GPL a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni acasă
Stiri actuale
Final de criză la granița României. Incendiul de la nava plină cu GPL a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni acasă

Petrolierul încărcat cu GPL, care a luat foc, luni, în apele ucrainene, după un atac rusesc cu drone, nu mai arde. Așa că autoritățile au decis să ridice măsura de evacuare în localitățile Ceatalchioi și Plauru din Tulcea.

Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă
Stiri actuale
Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă

Cele 231 de persoane din Ceatalchioi evacuate din cauza riscului de explozie al navei cu GPL lovite de dronă se pot întoarce acasă, anunță ISU Tulcea.

Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Recomandări
Nicuşor Dan, primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron în cadrul vizitei oficiale la Paris | GALERIE FOTO
Stiri externe
Nicuşor Dan, primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron în cadrul vizitei oficiale la Paris | GALERIE FOTO

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: „I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”
Stiri externe
Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: „I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a existat întotdeauna o înțelegere că Ucraina „nu va adera la NATO”.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Decembrie 2025

48:07

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28