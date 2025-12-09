Pericol la Călimănești, traficul e blocat pe DN1. O cisternă cu GPL are pierderi de gaze. S-a emis RO-Alert | VIDEO

O cisternă care transporta GPL are scăpări de gaze, în localitatea Călimănești, iar pompierii intervin pentru limitarea pericolului

A fost creată o zonă de siguranță, iar pompierii acționează cu jet pulverizat pe cisternă. Nu au fost semnalate victime. Traficul pe DN 7 este oprit. Populația din zonă a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, transmite news.ro.

La locul incidentului a fost solicitată o altă cisternă pentru transvazarea gazului.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat că este vorba despre o autocisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta prezentând scăpări de substanțe. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din județul Bihor. La fața locului intervin polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, precum și polițiști din Călimănești și Brezoi. De asemenea, pompierii militari vâlceni acționează pentru asigurarea măsurilor de protecție și intervenție", a precizat IPJ Vâlcea.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative până la reluarea traficului în condiții de siguranță.

Cisternă pentru transvazare și autospecială cu roboți

Potrivit ISU Vâlcea, a fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului, precum și o autospecială de intervenție cu roboți. Zona nu este locuită, astfel că pericolul este limitat.

„Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de m și se acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei", a anunțat ISU Vâlcea.

Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă.

Intervenție cu două autospeciale de stingere

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru gestionarea unei situații de urgență generate de miros de gaz provenit de la o autocisternă aflată în localitatea Călimănești, pe DN 7. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă și o autospecială CBRN", a transmis ISU Vâlcea.

De asemenea, a fost anunțat și SVSU din localitate, care s-a deplasat la locul evenimentului.

Potrivit sursei citate, nu sunt victime.

Trafic oprit pe DN 7, reluare estimată după ora 15:30

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, la kilometrul 199, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, pentru desfășurarea intervenției de specialitate, „în urma semnalării pierderilor de substanță inflamabilă din încărcătura unei autocisterne".

Se estimează că traficul va fi reluat după ora 15:30.

