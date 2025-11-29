O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat într-un șanț pe DN 26, în Vaslui. Pompierii militari au asigurat zona
O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat, sâmbătă, într-un şanţ, pe DN 26 Blăgeşti-Oancea, informează ISU Vaslui.
„Cisternă încarcată cu GPL, intrată în şanţ pe DN 26 Blăgeşti - Oancea. Nu sunt scurgeri de combustibil sau gaz. Se aşteaptă o altă autocisternă pentru a se efectua transvazarea. Autocisterna nu prezintă fisuri şi nu sunt scurgeri. Pompierii militari asigură zona şi măsuri de prevenire a eventualelor pericole", precizează ISU Vaslui.
Potrivit sursei citate, la nivelul ISU Vaslui a fost activată grupa operativă.
La locul intervenţiei se deplasează şi o autospecială de lucru cu apă şi spumă de capacitate mare, precum şi un alt echipaj de pompieri.
ISU Vaslui mai anunţă că şoferul autocisternei nu are nevoie de îngrijiri medicale.