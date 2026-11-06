La percheziţii, au fost găsite peste 50 de ceasuri, bijuterii şi accesorii vestimentare de lux în valoare de peste jumătate de miliard de euro, scrie News.ro.

Polițiștii au făcut patru percheziții în București și Suceava

Poliţia Capitalei informează, vineri, că poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Suceava, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunii de tăinuire.

„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că două persoane ar fi comercializat bunuri din categoria produselor de lux (ceasuri, accesorii, obiecte vestimentare), în contextul în care acestea ar fi provenit din comiterea unor infracţiuni în diferite state europene. În vederea completării materialului probator şi documentării activităţii infracţionale, joi, 5 noiembrie 2026, poliţiştii au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară”, precizează sursa citată.

Anchetatorii au găsit peste 50 de ceasuri de lux

Potrivit poliţiştilor, în urma percheziţiilor, au fost găsite mai multe bunuri, printre care peste 50 de ceasuri de lux, accesorii vestimentare de lux, bijuterii, toate estimate la o valoare ce depăşeşte 500.000 de euro.

Faţă de persoanele vizate vor fi dispuse măsurile legale care se impun, în funcţie de rezultatul cercetărilor şi de probele administrate.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire.

Acţiunea, desfăşurată în cadrul operaţiunii „Jupiter”, a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.