Proiecte de milioane de euro, bani europeni prin care România ar fi putut să își pună în valoare potențialul turistic, au fost tratate sau oprite înainte să înceapă lucrările.

Într-o nouă ediție „România, te iubesc!”, Paula Herlo a pornit pe urma acestor proiecte și a încercat să afle unde au eșuat autoritățile.

„Rețeta clasică, incompetență. Bani direcționați spre firme de casă, așa cum se face. Turismul n-avea cum să rateze această rețetă. Am avut foarte mulți bani prin PNRR pentru turism. Vorbim de sute de milioane de euro, s-au și atras și noi o să arătăm în această seară la România, te iubesc! ce monumente istorice s-au refăcut cu bani europeni, ce locuri au primit această finanțare pentru a fi puse în valoare. Vorbim de ruta caselor tradiționale. Au fost reabilitate 200 de case tradiționale în satele din România și arată absolut minunat. O să vedem și un castel salvat, care este spectaculos și unde vă invit să mergeți, Castelul Corvinilor, la Hunedoara, absolut superb. Dar mergem și în Delta Dunării, unde 50 de milioane de euro s-au dus pe apa... Dunării”, a spus Paula Herlo.

„Acolo unde au reușit, înseamnă că oamenii care au gestionat aceste fonduri și-au dat interes, interes, pentru că nu e ușor. E foarte greu să implementez proiecte europene, pentru că vorbim de birocrație, de întârzieri și așa mai departe, dar acolo unde nu s-a implementat, vorbim de foarte multă incompetență”, a adăugat Paula Herlo.

Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.