Sute de sindicaliști au protestat în faţa Prefecturii judeţului Constanţa: ”Ne-am săturat de promisiuni goale”

Sute de membri ai sindicatelor Cartel Alfa, Frăţia, Meridian şi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România au protestat, miercuri, pe platoul din faţa Prefecturii judeţului Constanţa.

Sindicaliștii au cerut respectarea legii dialogului social, a contractelor colective de muncă şi eliminarea ordonanţelor în defavoarea angajaţilor.

Potrivit Agerpres, protestatarii au purtat pancarte pe care au fost scrise mesaje precum: ”Ne-am săturat de promisiuni goale şi soluţii superficiale".

Liderii sindicaliştilor au amintit în discursurile susţinute că este pentru prima oară în ultimii ani când membri ai mai multor sindicate se reunesc într-o singură acţiune.

Facebook/Uniunea Judeteana CNSLR-Fratia Constanta

De asemenea, ei au anunţat că vor continua protestele, dacă revendicările lor nu vor primi răspunsuri concrete.

"Vrem să avem o pensie corectă şi decentă, vrem să fim respectaţi atât de guvernanţi, cât şi de cei care ne conduc, pentru că a fi medic, asistent medical, profesor, lucrător oriunde merită tot respectul din lume", a afirmat liderul filialei teritoriale a sindicatului Sanitas, Nicolae Manea.

La finele protestului, liderii sindicaliştilor s-au întâlnit cu subprefectul judeţului Constanţa, Şenol Ali, căruia i-au prezentat un memoriu cu revendicări care va fi înaintat Guvernului României, potrivit Prefecturii Constanţa.

