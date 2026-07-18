Conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, vineri dimineaţa, în jurul orei 06:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control trei femei din Ucraina, care călătoreau cu un autoturism înmatriculat în ţara vecină, scrie Agerpres.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii şi lucrătorii vamali au descoperit în portbagajul autoturismului două cutii în care se aflau patru maimuţe.

Din verificările efectuate s-a stabilit că animalele aparţineau conducătoarei autoturismului, o femeie în vârstă de 47 de ani. Aceasta a declarat că maimuţele au fost moştenite de la mama sa, decedată recent.

Persoana în cauză nu a putut prezenta documentele legale privind provenienţa, deţinerea şi transportul animalelor, punând la dispoziţia autorităţilor doar o fotografie a unui document despre care a susţinut că reprezintă un act de import al maimuţelor din Siria în Ucraina.

În cauză au fost dispuse măsurile legale, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi dispunerea măsurilor legale ce se impun. Totodată, cele patru maimuţe au fost predate reprezentanţilor Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş.