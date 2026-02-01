Potrivit oficialilor, normele actuale sunt învechite, iar mulți specialiști care oferă servicii de terapie contracost nu ar fi formați corespunzător. Proiectul a stârnit însă reacții din partea celor vizați, care spun că începătorii riscă să nu mai poată lucra, iar pacienții din zonele defavorizate să primească mai greu ajutorul de care au nevoie.

Una dintre cele mai importante modificări aduse breslei se referă la studii.

Corespondent Știrile PRO TV: Vor putea fi psihologi independenți doar cei care au master în psihologie, în completarea studiilor de licență. Asta în condițiile în care, în acest moment, România are unul dintre cele mai scăzute praguri educaționale pentru psihologi din Europa, iar asta poate afecta calitatea serviciilor, spun oficialii.

Florin Sava, Universitatea de Vest din Timișoara: Comparativ cu celelalte țări, ăsta este nivelul cel mai de jos posibil pentru acces în profesie la psihologi. În majoritatea țărilor europene, în 90% dintre ele, accesul se face în profesie doar după master, deci la 5 ani. Reprezintă un filtru suplimentar calitativ.

Pe de altă parte, cei care vor să profeseze această meserie vor fi nevoiți, potrivit proiectului de lege, să susțină anual un examen standardizat. Iar cei aflați la început de carieră vor putea rămâne în supervizare cel mult 6 ani și nu pe perioadă nelimitată, așa cum e acum. În mod contrar, riscă să rămână fără dreptul de liberă practică.

Dr. Edmond Cracsner, președintele Colegiului Psihologilor din România: Sunt peste 12 mii de membri care sunt în supervizare. Impun masterul pentru ieșirea în următoarea treaptă, practicant autonom. Fără master, nu se poate accede la acea treaptă, drept pentru care este un blocaj în momentul de față.

Cum se va obține vechimea în muncă

Totodată, vechimea în muncă ar urma să fie recunoscută doar dacă psihologul obține un venit net anual echivalent cu cel puțin 12 salarii minime brute. Criticii spun că vor fi afectați psihologii aflați la început de carieră, dar și cei care lucrează cu prețuri mici sau voluntar cu pacienți vulnerabili.

Alina Bolog, psiholog: Crează din structura Colegiului Psihologilor actuală un organism totalitar care vrea să aibă competențe generale asupra psihologiei. Adică să poată să interzică, să suspende sau să interzică accesul profesioniștilor să-și desfășoare independent profesia, tocmai prin instaurarea acestei competențe generale, lucru care nu se mai întâmplă nicăieri în Uniunea Europeană.

În acest moment, la Colegiul Psihologilor din România sunt înregistrați aproape 36 de mii de specialiști, însă estimările arată că ar fi mai mulți pe piață. Psihologii sunt cei care au drept de evaluare și pot da avize, în timp ce psihoterapeuții oferă ședințe de terapie pentru probleme emoționale și comportamentale și pot fi inclusiv absolvenți de sociologie, teologie sau filozofie, de pildă.

