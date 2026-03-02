Este cea mai dură poziție exprimată de Ankara de la declanșarea operațiunilor.

„Ca vecin și frate al lor, împărtășim durerea poporului iranian", a declarat Erdogan la o cină de început a Ramadanului. El a acuzat Israelul că a provocat escaladarea: „Disputa dintre SUA și Iran s-a transformat în război ca urmare a provocărilor din partea Israelului", a adăugat liderul turc conform Reuters, preluat de Agerpres.

Echilibru diplomatic dificil

Turcia, membră NATO și vecină a Iranului, a îndemnat săptămâni la rând Washingtonul și Teheranul la dialog, avertizând că regiunea „nu poate suporta conflicte suplimentare”. Relațiile cu Iranul sunt istoric complexe: în tabere opuse în Siria, dar legături politice și comerciale strânse. Pe de altă parte, Erdogan menține relații personale apropiate cu Donald Trump.

„Întreaga noastră poziție referitoare la atacurile ilegale împotriva Iranului se menține pe această linie”, a subliniat președintele turc, avertizând că lipsa unei „intervenții necesare” ar putea duce la „repercusiuni grave” pentru securitatea regională și globală. „Nimeni nu poate gestiona povara incertitudinilor economice și geopolitice (...) Acest incendiu trebuie stins”.

Trump: „Marele val” abia urmează

În contrast, președintele american a anunțat luni că operațiunea militară va continua „atât timp cât va fi necesar, posibil chiar mai mult de cinci săptămâni” Trump a ordonat atacurile pentru a neutraliza programele nuclear și balistic iraniene, „fără să prezinte dovezi”, notează Reuters. El a amenințat cu trupe terestre „dacă va fi necesar”, deși analiștii consideră că bombardamentele aeriene, fără intervenție terestră, ar putea fi insuficiente pentru schimbarea regimului de la Teheran.